ента новостей

21:10
Цикл лекций «Париж эпохи Модильяни» в Музее Фаберже
18:50
Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга
16:56
Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом
12:01
Театральная акция ко дню всех влюбленных
11:27
Выставка «Мастера акварели-2018»
11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
11:06
В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией
09:17
Награда для Полтавченко
23:52
Баскетбольный ЦСКА снова превзошёл «Химки», на этот раз – в Лиге ВТБ
12:44
В Ленобласти ограблен послушник монастыря
11:48
В Ленобласти ликвидирован пожар на на заводе теплоизоляции
11:37
Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»
11:29
В Московском районе ограблен секс-шоп
08:35
Борьба со снегом
22:00
Квитова и Звонарёва стали победительницами турнира в Санкт-Петербурге
20:28
Младенович будет защищать титул против Квитовой
16:17
В Центральном районе задержали мужчину напавшего на салон связи
23:35
Бросок Гилла на последней секунде принёс «Химкам» важнейшую победу
11:06
В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин
10:56
Услуги Росреестра доступны в отделах МФЦ
10:53
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
06:04
. Достижение Hyundai
23:12
Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»
22:17
На St. Petersburg Ladies Trophy Квитова обыграла Бегу
16:04
Петербург примет участие во всероссийской акции «Россия в моем сердце»
15:03
В Петербурге открылся кабинет ЛФК для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
14:45
Фотовыставка "Дикая природа России"
12:04
В Петербурге разыскивают третьего налетчика на ювелирный салон
11:47
В Адмиралтейском районе ограблен магазин косметики
11:40
ГК «Автополе» заняла более 50% рынка новых автомобилей Cadillac в Санкт-Петербурге
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Театральная акция ко дню всех влюбленных

Театральная акция ко дню всех влюбленных

0
110
Автор: Станислав Котов
0
Фото:
vk.com
Bileter и «Балтийский дом» дарят театральную акцию ко дню всех влюбленных

Специально для влюбленных в театр Bileter(ДТЗК) и театр-фестиваль «Балтийский дом» проводят акцию «Все билеты по единой цене».

7 февраля, с 12 до 23.59 часов будет действовать единая цена на билеты на все спектакли текущего репертуара, которые пройдут с 7 февраля по 7 марта включительно. Стоимость билета на любое место составит 500 рублей.

Информацию о спектаклях, участвующих в акциях, а также условия акций можно уточнить в театральных кассах ДТЗК, по телефону call-центра 380-80-50 и на портале Bileter.ru.

Адреса театральных касс ДТЗК: http://www.bileter.ru/theatrcash.html
Источник: Bileter(ДТЗК)
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

22-11-2017, 13:15
Театральная акция «Черная Пятница – Белый четверг»
5-10-2017, 18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
4-10-2017, 15:10
Акцию «Все билеты по единой цене»
11-09-2017, 16:55
Акция «Всё, что вы хотели знать о Финляндии, но боялись спросить!»
5-09-2017, 16:55
Акция «Ваш визит в театр»
4-09-2017, 19:39
Акция «Все билеты по единой цене»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
164
Сегодня, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
171
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
309
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
209
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх