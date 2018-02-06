Театральная акция ко дню всех влюбленных

Специально для влюбленных в театр Bileter(ДТЗК) и театр-фестиваль «Балтийский дом» проводят акцию «Все билеты по единой цене».

7 февраля, с 12 до 23.59 часов будет действовать единая цена на билеты на все спектакли текущего репертуара, которые пройдут с 7 февраля по 7 марта включительно. Стоимость билета на любое место составит 500 рублей.

Информацию о спектаклях, участвующих в акциях, а также условия акций можно уточнить в театральных кассах ДТЗК, по телефону call-центра 380-80-50 и на портале Bileter.ru.

Адреса театральных касс ДТЗК: http://www.bileter.ru/theatrcash.html