Выставка «Мастера акварели-2018»

Первый в России по масштабности проект имел невероятный успех: за короткое время более 15 тысяч человек посетили экспозицию и приняли участие в выставочных мероприятиях.

«За прошедшие три года акварельные выставки и пленэры, мастер-классы набирают большие обороты по всему миру. И мы гордимся тем, что наш проект получил несомненное признание и вызывает интерес и уважение известных художников не только из России, но и других стран мира»,– рассказывает куратор выставки Ярослава Базанова.

На выставке «Мастера акварели–2018» будут представлены разнообразные по стилю и жанрам акварели известнейших мастеров из 23 стран мира. Перечисление только некоторых из участников уже вызывает настоящий интерес: Станислав Золадз (Stanislaw Zoladz, Швеция), Сергей Курбатов (Россия), Джозеф Збуквич (Joseph Zbukvic, Австралия), Альваро Кастаньет (Alvaro Castagnet, Уругвай), Гуан Вексин (Guan Weixing, Китай).

Полный список участников — на сайте мероприятия.

Традиционно работа выставки будет насыщена творческими встречами, мастер-классами, лекциями, дискуссиями, презентациями акварельных материалов.

Цель организаторов – создать площадку для прямого общения любителей акварели, учащихся, преподавателей с профессиональными акварелистами, чтобы расширить границы привычного восприятия акварели и обозначить ее будущее.

Еще больше внимания будет уделено конкурсной части экспозиции «Перспектива акварели», в которой представлены работы творческой молодежи. Зрители познакомятся с акварелями конкурсантов разного возраста – от 6 до 35 лет.

Авторитетное жюри объявит победителей в завершающий день выставки – 25 февраля 2018 года.

Особые призы будут вручены после голосования зрителей.

«Мастера акварели–2018» — это:

- экспозиция, представляющая около 400 акварелей российских и зарубежных художников;

- творческие встречи и демонстрационные мастер-классы от известных художников — Ильи Ибряева, Станислава Золадза, Эгле Липейкайте, Елены Базановой, Константина Стерхова, Константина Куземы и других;

- лекции по истории акварели для учащихся, преподавателей художественных школ и вузов, художников, музейных работников, историков искусства и всех, кто не равнодушен к акварельной живописи;

- круглые столы и дискуссии на самые актуальные темы акварельного мира;

- презентации книг, посвященных технике акварельной живописи и творчеству мастеров;

- конкурс для молодых художников «Перспектива акварели»;

- ярмарка акварельных материалов и презентации от ведущих мировых производителей.

Продолжительность — 1 - 25 февраля 2018 года, с 12:00 до 20:00, выходной день – понедельник

Организатор события – команда образовательного онлайн-ресурса в сфере искусства LECTOROOM.RU (Лекторýм.ру).