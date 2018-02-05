ента новостей

12:44
В Ленобласти ограблен послушник монастыря
11:48
В Ленобласти ликвидирован пожар на на заводе теплоизоляции
11:37
Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»
11:29
В Московском районе ограблен секс-шоп
08:35
Борьба со снегом
22:00
Квитова и Звонарёва стали победительницами турнира в Санкт-Петербурге
20:28
Младенович будет защищать титул против Квитовой
16:17
В Центральном районе задержали мужчину напавшего на салон связи
23:35
Бросок Гилла на последней секунде принёс «Химкам» важнейшую победу
11:06
В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин
10:56
Услуги Росреестра доступны в отделах МФЦ
10:53
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
06:04
. Достижение Hyundai
23:12
Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»
22:17
На St. Petersburg Ladies Trophy Квитова обыграла Бегу
16:04
Петербург примет участие во всероссийской акции «Россия в моем сердце»
15:03
В Петербурге открылся кабинет ЛФК для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
14:45
Фотовыставка "Дикая природа России"
12:04
В Петербурге разыскивают третьего налетчика на ювелирный салон
11:47
В Адмиралтейском районе ограблен магазин косметики
11:40
ГК «Автополе» заняла более 50% рынка новых автомобилей Cadillac в Санкт-Петербурге
07:20
Борьба за безопасное вождение
21:59
Брифинг сопредседателей Петербургского избирательного штаба Путина
17:03
Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком
16:38
Рок-мюзиклу «TODD» – 5 лет
15:46
В Петербурге откроют Год добровольца (волонтера)
14:18
Компания «Нева трейд» в 2017 году смонтировала 539 лифтов
12:01
В Ленобалсти на пожаре погибли пожилые супруги
11:46
Традиционный зимний Штраус-концерт
11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»

Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»

0
86
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
«Преодоление» – уникальный проект в области визуального искусства, объединяющий творчество молодых художников из России и Японии

Выставка реализуется в рамках масштабного комплексного проекта «Такеда. Боль и Воля», основная цель которого – способствовать развитию паллиативной помощи и новых технологий в медицине
Более 120 произведений молодых художников – учащихся японских и российских художественных ВУЗов – будут впервые показаны в России в рамках международной выставки «Преодоление». В экспозицию войдут около семидесяти японских проектов, представленных учащимися двух крупнейших университетов – Musashino Art University и Tama Art University. Произведения живописи, графики и каллиграфии, видео-арт и инсталляции японских художников займут весь первый этаж петербургского Манежа.
На втором этаже разместятся картины, созданные студентами Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. По замыслу организаторов большинство произведений будут экспонироваться на студийных мольбертах. Атмосфера реальных учебных мастерских, воссозданная в залах, должна напоминать о том, что в выставке принимают участие новое поколение художников.
Отдельный раздел составят произведения Кейто Ямагути – японской художницы, студентки Академии художеств в Санкт-Петербурге. На выставке она будет фигурой, объединяющей две разные цивилизации.
При входе в экспозицию зрители должны преодолеть масштабные деревянные буквы, составляющие название выставки – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ. Она разработала систему деревянных литер, созданных по принципам традиционной японской строительной технологии, безгвоздевом соединении деталей.
Куратор выставки – ректор Санкт-Петербургской Академии художеств Семен Михайловский.

Продолжительность — 7 февраля – 10 марта 2018 года
Стоимость билетов — каждый будний день, с понедельника по пятницу, с 11:00 до 15:00 вход на выставку “Преодоление” бесплатный для всех категорий посетителей.
Источник: Visit Peterburg
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

29-11-2017, 12:37
К 80-летию Альберта Чаркина
14-11-2017, 15:16
Симпозиум «Искусство и Революция: кураторы/вожди»
23-06-2015, 11:54
В Северной столице открывается Неделя искусств
25-04-2015, 08:52
Награждение молодых дарований, изображающих в своих творениях спорт
20-05-2013, 07:22
Выставка «Дети в искусстве»
15-10-2012, 15:08
Выставка китайской живописи

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
158
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
299
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
195
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
0
234
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
Наверх