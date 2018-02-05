Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»

Выставка реализуется в рамках масштабного комплексного проекта «Такеда. Боль и Воля», основная цель которого – способствовать развитию паллиативной помощи и новых технологий в медицине

Более 120 произведений молодых художников – учащихся японских и российских художественных ВУЗов – будут впервые показаны в России в рамках международной выставки «Преодоление». В экспозицию войдут около семидесяти японских проектов, представленных учащимися двух крупнейших университетов – Musashino Art University и Tama Art University. Произведения живописи, графики и каллиграфии, видео-арт и инсталляции японских художников займут весь первый этаж петербургского Манежа.

На втором этаже разместятся картины, созданные студентами Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. По замыслу организаторов большинство произведений будут экспонироваться на студийных мольбертах. Атмосфера реальных учебных мастерских, воссозданная в залах, должна напоминать о том, что в выставке принимают участие новое поколение художников.

Отдельный раздел составят произведения Кейто Ямагути – японской художницы, студентки Академии художеств в Санкт-Петербурге. На выставке она будет фигурой, объединяющей две разные цивилизации.

При входе в экспозицию зрители должны преодолеть масштабные деревянные буквы, составляющие название выставки – парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ. Она разработала систему деревянных литер, созданных по принципам традиционной японской строительной технологии, безгвоздевом соединении деталей.

Куратор выставки – ректор Санкт-Петербургской Академии художеств Семен Михайловский.

Продолжительность — 7 февраля – 10 марта 2018 года

Стоимость билетов — каждый будний день, с понедельника по пятницу, с 11:00 до 15:00 вход на выставку “Преодоление” бесплатный для всех категорий посетителей.