ента новостей

21:59
Брифинг сопредседателей Петербургского избирательного штаба Путина
17:03
Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком
16:38
Рок-мюзиклу «TODD» – 5 лет
15:46
В Петербурге откроют Год добровольца (волонтера)
14:18
Компания «Нева трейд» в 2017 году смонтировала 539 лифтов
12:01
В Ленобалсти на пожаре погибли пожилые супруги
11:46
Традиционный зимний Штраус-концерт
11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
07:19
Проверка строительного комитета
23:54
Сборная Знарка обыграла в выставочном матче Белоруссию – 3:0
16:01
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
14:40
Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА»
14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
12:20
В Невском районе ударили ножом мигранта
12:11
Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти
12:05
В Петродворцовом районе задержан автоугонщик
11:50
Студентов приглашают участвовать в “Солнечной регате - 2018”
09:19
Падение рождаемости
00:18
Шкулявичус не спас: волейбольный «Зенит» снова побеждает
21:47
«Химки» с трудом победили «Автодор», у Шведа – 21 очко
20:55
Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»
12:35
В Невском районе изнасиловали школьницу
12:28
В Санкт-Петербурге пройдет праздник зимнего спорта
12:24
Совет Безопасности РФ провел в Петербурге совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной отрасли
09:33
Протест оппозиции
08:42
В Петербурге задержали мошенницу в сфере недвижимости
12:26
В Адмиралтейском районе кавказец надругался над падчерицей
19:19
Евролига: скучная победа ЦСКА и гостевое поражение «Химок»
22:12
15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Рок-мюзиклу «TODD» – 5 лет

Рок-мюзиклу «TODD» – 5 лет

0
72
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В БКЗ «Октябрьский» пройдут юбилейные показы рок-мюзикла «TODD»

7 и 8 февраля 2018 года в 19.00 в БКЗ «Октябрьский» пройдут юбилейные показы рок-мюзикла «TODD» (единственные в этом сезоне).

5 лет назад, 7 и 8 ноября 2012 года в Театре Киноактёра, что на Поварской в Москве, состоялась премьера зонг-оперы «TODD». Новое прочтение старинной лондонской легенды, где звучат вечные гамлетовские вопросы и не на шутку разгораются шекспировские страсти, сразу привлекло внимание зрительской аудитории, интерес которой с годами не ослабевает.

В основу сюжета мюзикла легла лондонская история XVII века о брадобрее Суинни Тодде. «История, которую мы сейчас играем... наполовину смешная, наполовину драматическая. Это история о страданиях человека» – говорил о спектакле Михаил Горшенёв, – автор идеи постановки и один из создателей спектакля. «TODD» – это история предательства, любви, страсти, верности, разрушения, история о правде и лжи, о мести, возмездии и надежде.

Рок-мюзикл «TODD», или «зонг-опера» – уникальное театрально-музыкальное представление, являющее собой сложное многоуровневое повествование, где драматическое действие перемежается с вокально-музыкальными эпизодами, комбинациями хореографических и трюковых элементов. Для отечественной постановки «TODD» было специально написано новое либретто, на которое Михаил Горшенёв сочинил музыкальную партитуру (саунд-трек) всего спектакля. Этот саунд-трек стал основой последнего двойного альбома группы «Король и Шут» и одновременно аудио-версией рок-мюзикла «TODD», где в качестве рассказчика спектакля выступил Вениамин Смехов, голос которого нельзя спутать ни с кем. Спектакль идет под живое музыкальное сопровождение участников группы «Король и Шут», которых можно лицезреть на протяжении всего действия на сцене за большой стеклянной стеной, являющейся эффектной частью декораций.

Уже в течение нескольких эпох загадочный и мрачный персонаж Сунни Тодд, о реальности которого историки спорят до сих пор, вдохновляет художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. К истории о Тодде обращаются снова и снова знаменитые бродвейские театры и передовые оперные дома. В их числе Royal Opera House в Лондоне, The New York City Opera и многие другие.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

10-08-2016, 21:34
"Ленинград Центр" показал удивительное шоу
21-04-2016, 15:01
«Онегин». Второе действие
4-12-2015, 13:18
Выставка «FORMALISM. История формы»
26-10-2015, 09:38
История Петербурга-Петрограда. 1703-1918
30-09-2014, 10:11
История вещей от Мэган Виртанен
18-09-2012, 16:28
Премьера спектакля «Иллюзии» в театре «Приют Комедианта»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
85
Сегодня, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
218
Вчера, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
138
Вчера, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
0
204
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
Наверх