Рок-мюзиклу «TODD» – 5 лет

7 и 8 февраля 2018 года в 19.00 в БКЗ «Октябрьский» пройдут юбилейные показы рок-мюзикла «TODD» (единственные в этом сезоне).

5 лет назад, 7 и 8 ноября 2012 года в Театре Киноактёра, что на Поварской в Москве, состоялась премьера зонг-оперы «TODD». Новое прочтение старинной лондонской легенды, где звучат вечные гамлетовские вопросы и не на шутку разгораются шекспировские страсти, сразу привлекло внимание зрительской аудитории, интерес которой с годами не ослабевает.

В основу сюжета мюзикла легла лондонская история XVII века о брадобрее Суинни Тодде. «История, которую мы сейчас играем... наполовину смешная, наполовину драматическая. Это история о страданиях человека» – говорил о спектакле Михаил Горшенёв, – автор идеи постановки и один из создателей спектакля. «TODD» – это история предательства, любви, страсти, верности, разрушения, история о правде и лжи, о мести, возмездии и надежде.

Рок-мюзикл «TODD», или «зонг-опера» – уникальное театрально-музыкальное представление, являющее собой сложное многоуровневое повествование, где драматическое действие перемежается с вокально-музыкальными эпизодами, комбинациями хореографических и трюковых элементов. Для отечественной постановки «TODD» было специально написано новое либретто, на которое Михаил Горшенёв сочинил музыкальную партитуру (саунд-трек) всего спектакля. Этот саунд-трек стал основой последнего двойного альбома группы «Король и Шут» и одновременно аудио-версией рок-мюзикла «TODD», где в качестве рассказчика спектакля выступил Вениамин Смехов, голос которого нельзя спутать ни с кем. Спектакль идет под живое музыкальное сопровождение участников группы «Король и Шут», которых можно лицезреть на протяжении всего действия на сцене за большой стеклянной стеной, являющейся эффектной частью декораций.

Уже в течение нескольких эпох загадочный и мрачный персонаж Сунни Тодд, о реальности которого историки спорят до сих пор, вдохновляет художников на создание литературных произведений, фильмов и спектаклей. К истории о Тодде обращаются снова и снова знаменитые бродвейские театры и передовые оперные дома. В их числе Royal Opera House в Лондоне, The New York City Opera и многие другие.