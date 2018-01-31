Традиционный зимний Штраус-концерт

Вот уже несколько лет подряд в начале февраля Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России исполняет на сцене Большого зала филармонии программу из сочинений «короля вальса» Иоганна Штрауса. В 2018 году концерт состоится 1 февраля 2018 года, в 20:00
Музыка Штрауса традиционно любима в России. Вместе со своим оркестром композитор не раз выступал под русским небом – в роскошном здании Павловского вокзала и в парке, где сейчас стоит его памятник. Музыканта всегда принимали с большим теплом. Например, после первого исполнения польки Штрауса «В Павловском парке» слушатели устроили такую продолжительную овацию, что напрочь забыли об отходе последнего поезда и вынуждены были ждать до утра. В центре Санкт-Петербурга такой проблемы у вас не возникнет. Поэтому без сомнений приходите ощутить атмосферу венского бала. Вас ждет незабываемое впечатление!
Исполнители:
- Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России
- Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – заслуженный артист России капитан 1 ранга Алексей Карабанов
Солисты:
- лауреаты международных конкурсов
- Василий ПОПОВ(виолончель),
- Николай ПОПОВ (флейта),
- Наталия ШМИТТ (сопрано),
- Дмитрий ХРОМОВ (тенор),
- Герард КАРПЕНКО (баритон)
- Дирижер – Алексей КАРАБАНОВ
Продолжительность — 1 час 15 минут
Стоимость билетов — 400-1300 рублей