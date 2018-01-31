Традиционный зимний Штраус-концерт

Вот уже несколько лет подряд в начале февраля Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России исполняет на сцене Большого зала филармонии программу из сочинений «короля вальса» Иоганна Штрауса. В 2018 году концерт состоится 1 февраля 2018 года, в 20:00

Музыка Штрауса традиционно любима в России. Вместе со своим оркестром композитор не раз выступал под русским небом – в роскошном здании Павловского вокзала и в парке, где сейчас стоит его памятник. Музыканта всегда принимали с большим теплом. Например, после первого исполнения польки Штрауса «В Павловском парке» слушатели устроили такую продолжительную овацию, что напрочь забыли об отходе последнего поезда и вынуждены были ждать до утра. В центре Санкт-Петербурга такой проблемы у вас не возникнет. Поэтому без сомнений приходите ощутить атмосферу венского бала. Вас ждет незабываемое впечатление!

Исполнители:

Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – заслуженный артист России капитан 1 ранга Алексей Карабанов

Солисты:

лауреаты международных конкурсов

Василий ПОПОВ(виолончель),

Николай ПОПОВ (флейта),

Наталия ШМИТТ (сопрано),

Дмитрий ХРОМОВ (тенор),

Герард КАРПЕНКО (баритон)

Дирижер – Алексей КАРАБАНОВ

Продолжительность — 1 час 15 минут

Стоимость билетов — 400-1300 рублей