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Традиционный зимний Штраус-концерт

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
В Петербурге состоится Штраус-концерт Центрального концертного образцового оркестра ВМФ России под управлением А. Карабанова

Вот уже несколько лет подряд в начале февраля Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России исполняет на сцене Большого зала филармонии программу из сочинений «короля вальса» Иоганна Штрауса. В 2018 году концерт состоится 1 февраля 2018 года, в 20:00

Музыка Штрауса традиционно любима в России. Вместе со своим оркестром композитор не раз выступал под русским небом – в роскошном здании Павловского вокзала и в парке, где сейчас стоит его памятник. Музыканта всегда принимали с большим теплом. Например, после первого исполнения польки Штрауса «В Павловском парке» слушатели устроили такую продолжительную овацию, что напрочь забыли об отходе последнего поезда и вынуждены были ждать до утра. В центре Санкт-Петербурга такой проблемы у вас не возникнет. Поэтому без сомнений приходите ощутить атмосферу венского бала. Вас ждет незабываемое впечатление!

Исполнители:

  • Центральный концертный образцовый оркестр имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ России
  • Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – заслуженный артист России капитан 1 ранга Алексей Карабанов

Солисты:

  • лауреаты международных конкурсов
  • Василий ПОПОВ(виолончель),
  • Николай ПОПОВ (флейта),
  • Наталия ШМИТТ (сопрано),
  • Дмитрий ХРОМОВ (тенор),
  • Герард КАРПЕНКО (баритон)
  • Дирижер – Алексей КАРАБАНОВ

Продолжительность — 1 час 15 минут

Стоимость билетов — 400-1300 рублей
Источник: Visit Peterburg
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