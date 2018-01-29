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» » Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»

Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Тысячи петербуржцев и гостей города смогли прикоснуться к истории на Марсовом поле.

26 и 27 января на Марсовом поле Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями создал тематическое пространство, посвященное 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В самом сердце Петербурга, в окружении Спаса-на-Крови, Инженерного замка и Летнего сада на Марсовом поле выстроился поражающий своим размахом и содержанием военно-исторический лагерь, в котором реконструкторы смогли бережно передать дух непокоренного Ленинграда. Очутившись рядом с тяжело раненным в палатке полевой медицины, выставляя азимут зенитки на поражение самолета противника и взяв в руки «кусочек блокадного хлеба», каждый пришедший смог прочувствовать долю оборонявших город.

«Нелегко было женщинам-блокадницам управляться с многотонной зениткой. Но они стояли на посту днями и ночами – защищали небо Ленинграда. Готовили мы эти орудия долго. Сегодня им отведена отдельная роль», - рассказала командир клуба «8-я зенитная батарея» Ольга Лаврентьева.

Впервые в историческом центре было задействовано столько раритетных экземпляров техники и артиллерии военного времени как Красной Армии, так и вермахта. Практически все выставочные единицы участвовали в мастер-классах. Меткий удар штык-ножом и тушение «зажигалки» пожарными клещами для детей запомнились как уроки мужества, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда.

27 января для гостей и зрителей была подготовлена особая программа. В рамках работы выставочных пространств было организовано выступление фронтовых бригад и духового оркестра.

«Мы с ребенком впервые посетили такой формат выставок, где можно все потрогать, везде залезть и покрутить. В музеях не разрешают, а здесь можно. Видели бы Вы, сколько там было счастья, когда артиллерист дал самому навести прицел у пушки….», - делится впечатлениями одна из зрительниц мероприятия.

В 20:00 всю красоту и глубину воинского ритуала как высшей формы почета армии «Январского грома» гости и жители Северной столицы смогли прочувствовать, находясь в нескольких метрах от гремящих орудий. Овации толпы после каждого выстрела, сияющие глаза детей и общее ликование, ровно как и 74 года назад, стали наивысшей формой благодарности Героям ушедшей эпохи. Героев, чьи имена мы будем помнить сквозь столетия.

Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»

Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»

Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»

Военно-историческая реконструкция салюта «Ленинградский салют»
Источник: Ленинградский салют
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