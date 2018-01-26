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На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
kpmp.gov.spb.ru
На Марсовом поле открылась культурно-историческая зона. Каждый может прикоснуться к истории Великой Отечественной войны.

Сегодня, 26 января, на Марсовом поле открылась культурно-историческая зона. Сегодня до 18.00 каждый может прикоснуться к истории Великой Отечественной войны. Выставка будет работать и завтра, 27 января, с 12.00.

Выставочное пространство разделено на тематически зоны: противотанковая оборона Ленинграда, борьба Рабоче-Крестьянской Красной Армии с артиллерией противника, местная противовоздушная оборона Ленинграда, площадки, посвященные разведчикам Ленинграда и деятельности контрразведки, стрелковому вооружению Рабоче-Крестьянской Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Также для зрителей представлена площадка, посвященная женщинам-защитницам Ленинградского неба и интерактивная выставка трофеев, захваченных Рабоче-Крестьянской Красной Армией под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны.

Каждый желающий может увидеть пункт приема и подготовки новобранцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии, полевой медпункт, военно-полевой пункт связи с подлинными экспонатами солдатского быта времен войны. Гости и жители Петербурга прямо сейчас могут посмотреть на интерактивную выставочную площадку противотанковой обороны Ленинграда. Там представлены противотанковые пушки, макеты снарядов и противотанковые ежи, военные автомобили, пулемёт Максим и ручной пулемёт, ружья Дегтярёва и Симонова, миномет и многое другое.

На каждой площадке работают участники военно-исторических клубов в форме военных лет, которые расскажут об истории каждого экспоната и покажут как он работает.

Также петербуржцы и гости города могут присоединиться к лекциям и мастер-классам.
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