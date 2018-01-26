На Марсовом поле зачитают письма солдат, которые не успели отправить домой

27 января 2018 года на Марсовом поле Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проведет реконструкцию Победного салюта.

В 19.00 выступит духовой оркестр, который исполнит фрагменты Седьмой «Ленинградской» симфонии Д.Шостаковича. В 20.00 начнется театрализованная историческая постановка: представление жизни блокадного Ленинграда в канун полного освобождения от фашистов 27 января 1944 года. «Петербуржцы могут увидеть технику, которая участвовала в реальных в боевых действиях Великой Отечественной войны, а дети смогут посидеть за рулем автомобилей, в буквальном смысле прикоснуться к той Великой истории к истории. Салют будет дан из 12 пушек образца 1944-1945 годов, они уже выведены из боевого состояния. На реконструкции они будут стрелять, но, разумеется, не настоящими снарядами, мы используем пиротехнику», - рассказывает заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Иван Омаров.

Также перед реконструкцией салюта будут зачитаны письма солдат своим родным и близким, которые были написаны в 1943-1944 годах, но не дошли до адресатов. Эти письма были найдены при раскопках, и 27 января впервые будут зачитаны.

Вход на все мероприятия свободный.