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Факелы Ростральных колонн зажгут в честь Дня освобождения города от блокады

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Автор: Станислав Котов
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Фото:
ПетербургГаз
В честь Дня освобождения города от блокады «ПетербургГаз» зажжет факелы Ростральных колонн

В честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады специалисты ГРО «ПетербургГаз» зажгут огни на Ростральных колоннах. Пламя можно будет увидеть завтра, 27 января с 10 до 13 часов и с 19 до 22 часов. 

Огни Ростральных колонн, уникального архитектурного сооружения и одного из главных символов Санкт-Петербурга, загораются несколько раз в году, в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях. 

Газовые факелы на Ростральных колоннах впервые зажглись 23 июня 1957 года, и вот уже более 60 лет городская газовая служба обеспечивает надежное газоснабжение уникального потребителя. «ПетербургГаз» следит за сохранностью колонн и отвечает за стабильную работу системы розжига и горелочных устройств.

В 2011 году по заказу ГРО «ПетербургГаз» была выполнена комплексная реставрация колонн и реконструкция газового оборудования памятника.
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