Реконструкция Победного салюта

Вечером 27 января 1944 года по ленинградскому радио был передан текст Приказа войскам Ленинградского фронта с сообщением о полном снятии блокады. Десятки тысяч ленинградцев вышли на улицы, площади, набережные Невы, чтобы вместе встретить такой долгожданный и радостный момент. Салют начался в 20.00: прозвучали 24 залпа артиллерийских орудий в сопровождении фейерверка и подсветки зенитных прожекторов. Ленинградским радиокомитетом велась звукозапись Салюта.

27 января 2018 года Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проведет реконструкцию Победного салюта.

Накануне, 26 января, откроется масштабная культурно-историческая зона. Она будет работать с 12.00 до 18.00.

Выставочные площадки будут разделены на тематически зоны: противотанковая оборона Ленинграда, борьба Рабоче-Крестьянской Красной Армии с артиллерией противника, местная противовоздушная оборона Ленинграда, площадки, посвященные разведчикам Ленинграда и деятельности контрразведки, стрелковому вооружению Рабоче-Крестьянской Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Также будет представлена площадка, посвященная женщинам-защитницам Ленинградского неба и интерактивная выставка трофеев, захваченных Рабоче-Крестьянской Красной Армией под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Каждый желающий сможет увидеть пункт приема и подготовки новобранцев Рабоче-Крестьянской Красной Армии, полевой медпункт, военно-полевой пункт связи с подлинными экспонатами солдатского быта времен войны. Гости и жители Петербурга смогут побывать на интерактивной выставочной площадке противотанковой обороны Ленинграда. Там будут представлены противотанковые пушки, макеты снарядов и противотанковые ежи, военные автомобили, пулемёт Максим и ручной пулемёт, ружья Дегтярёва и Симонова, миномет и многое другое.

На каждой площадке будут работать участники военно-исторических клубов в форме военных лет. Для гостей и зрителей организована полевая кухня с горячей солдатской кашей.

27 января пройдет авторпробег ретро-автомобилей, они приедут к 12.00 на Дворцовую пл., а затем двинутся на Марсово поле и станут частью эеспозиции.27 января можно увидеть такде выступления фронтовых бригад, а в 19.00 выступит духовой оркестр. В 20.00 начнется театрализованная историческая постановка: представление жизни блокадного Ленинграда в канун полного освобождения от фашистов 27 января 1944 года.

Вход на все мероприятия свободный.