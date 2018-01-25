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» » В Петербурге скончалась Людмила Сенчина

В Петербурге скончалась Людмила Сенчина

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования родным и близким Людмилы Сенчиной

Ранее в четверг стало известно, что Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни. 

"Певица безграничного таланта, обаятельная женщина, главная Золушка советской и российской эстрады — такой ее знали и любили миллионы поклонников. Ее проникновенный голос трогал самые тонкие струны души", — говорится в тексте соболезнования Полтавченко.

Губернатор назвал Сенчину выдающейся ленинградской-петербургской исполнительницей.

"Мы искренне гордимся тем, что судьба тесно связала певицу с нашим городом. Выпускница музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, Людмила Петровна начинала свой творческий путь в Театре музыкальной комедии. На многие годы сохранив верность северной столице, она неизменно принимала самое активное участие в культурной и общественной жизни Петербурга", — отмечает Полтавченко.

Людмила Сенчина — советская и российская певица. Широкую известность ей принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского), "Черемуха" Валерия Гаврилина.
Источник: РИА Новости
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