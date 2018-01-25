В Петербурге скончалась Людмила Сенчина

Ранее в четверг стало известно, что Сенчина скончалась в Петербурге на 68-м году жизни.
Губернатор назвал Сенчину выдающейся ленинградской-петербургской исполнительницей.
Людмила Сенчина — советская и российская певица. Широкую известность ей принесло участие в телепрограмме "Голубой огонек" (1970) с песней "Золушка" Игоря Цветкова на слова поэта Ильи Резника, определившей сценический имидж и исполнительскую манеру певицы. Основу ее репертуара составляли песни советских композиторов: "Добрая сказка" Александры Пахмутовой (слова Николая Добронравова), "Колыбельная" Матвея Блантера (слова Михаила Исаковского), "Зов синевы" Андрея Петрова (слова Татьяны Калининой), "Целую ночь соловей нам насвистывал…" Вениамина Баснера (из телефильма "Дни Турбиных", слова Михаила Матусовского), "Черемуха" Валерия Гаврилина.