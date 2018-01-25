Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда

Молодежное массовое военно-патриотическое мероприятие, приуроченное 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года.

26 и 27 января 2018 года масштабное интерактивное выставочное пространство будет открыто для зрителей с 12:00 до 18:00.

27 января в 19:00 состоится выступление духового оркестра и уже в 20:00 жители и гости города смогут наблюдать уникальное событие – реконструкцию салюта 27 января 1944 года.

Весь Петербург, вся Ленинградская область и вся страна готовятся отметить День полного снятия блокады Ленинграда. Ровно 74 года назад этот день стал днем Великой Победы под Ленинградом, завершившим 900-дневную блокаду, небывалое по жестокости, героизму, трагедии и мужеству сражение, где рядом стояли солдаты и жители города.

В 2018 году мероприятие станет не просто памятной акцией, а масштабным двухдневным событием, и это значит, что:

- На ДВА ДНЯ Марсово поле предстанет в духе времени 40-х годов.

- Мы сможем построить еще больше выставок и привезти больше техники

- Будут организованы новые познавательные мастер-классы и лекции

- На большой сцене выступят военный оркестр и фронтовые бригады

А 27 января, в День полного снятия блокады, состоится торжественная церемония с использованием уникальной батареи зенитных орудий - тех, из которых наши артиллеристы жгли немецкие танки, рвали линии обороны и расчищали путь нашей наступающей пехоте!