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Салют на Марсовом поле в День полного снятия блокады Ленинграда

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
В 74-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Марсовом поле прогремят артиллерийские залпы

Молодежное массовое военно-патриотическое мероприятие, приуроченное 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года.
26 и 27 января 2018 года масштабное интерактивное выставочное пространство будет открыто для зрителей с 12:00 до 18:00.
27 января в 19:00 состоится выступление духового оркестра и уже в 20:00 жители и гости города смогут наблюдать уникальное событие – реконструкцию салюта 27 января 1944 года.

Весь Петербург, вся Ленинградская область и вся страна готовятся отметить День полного снятия блокады Ленинграда. Ровно 74 года назад этот день стал днем Великой Победы под Ленинградом, завершившим 900-дневную блокаду, небывалое по жестокости, героизму, трагедии и мужеству сражение, где рядом стояли солдаты и жители города.
В 2018 году мероприятие станет не просто памятной акцией, а масштабным двухдневным событием, и это значит, что:

- На ДВА ДНЯ Марсово поле предстанет в духе времени 40-х годов.
- Мы сможем построить еще больше выставок и привезти больше техники
- Будут организованы новые познавательные мастер-классы и лекции
- На большой сцене выступят военный оркестр и фронтовые бригады

А 27 января, в День полного снятия блокады, состоится торжественная церемония с использованием уникальной батареи зенитных орудий - тех, из которых наши артиллеристы жгли немецкие танки, рвали линии обороны и расчищали путь нашей наступающей пехоте!
Источник: Visit Peterburg
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