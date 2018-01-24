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Выставка графики «Миг между прошлым и будущим»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
В Союзе художников Санкт-Петербурга работает выставка графики Елены Оскаровны Марттилы «Миг между прошлым и будущим»

В Союзе художников Санкт-Петербурга (Залы Трапеция и Длинный) открыта для посетителей выставка графики Елены Оскаровны Марттилы «Миг между прошлым и будущим». Выставка посвящается 95-летию художницы и открывается накануне 75-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда
18-летняя студентка Лениградского художественного училища, Елена Марттила, была в осажденном городе в страшную зиму 1941-42 гг. И не переставала рисовать, используя любые материалы, которые могла найти под рукой.
Во время блокады молодая художница написала портреты своих знаменитых современников: поэтессы Ольги Берггольц, чьи радиопередачи помогали поддерживать боевой дух жителей города, и композитора Дмитрия Шостаковича — автора знаменитой Ленинградской симфонии.
И всё же самыми волнующими работами Елены Марттилы стали её зарисовки о жизни простых ленинградцев. Вот музыкант, из последних сил тянущий на санках свою виолончель, вот водитель грузовика, эвакуирующий детей через Ладожское озеро; а вот люди, умирающие в снегу от истощения и холода.
Блокада Ленинграда, которую увидела Елена, категорически не совпадала с официальной версией властей, где будни погибающего города было принято описывать исключительно в ярких, героических сюжетах. Поэтому после войны художница получила настоятельную рекомендацию уничтожить свои зарисовки. Однако Елена воплотила наброски в полноценные картины с помощью техники литографии и гравюры на картоне. Это позволило очень точно передать настроение блокадного времени. Все образы и события, отражённые в работах художницы, видятся словно через пелену тумана. Именно так воспринимали страшную реальность ленинградцы. А теперь и мы, спустя десятилетия, благодаря уникальной графике Елены Марттилы, можем увидеть блокаду глазами тех, кто ее пережил.
В январе 2018 Елене исполнилось 95 лет, она продолжает заниматься творчеством, участвует в российских и зарубежных выставках. Ее работы хранятся в Русском музее, Театральном музее, в Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, в ряде областных художественных музеев России и СНГ, а также в частных коллекциях в России, Латвии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, США. В 2015 году Елена Оскаровна Марттила была награждена Золотой медалью Союза Художников России. В 2017 году прошла персональная выставка художницы в г. Кембридже (Великобритания).
В Выставочном центре Союза художников будут представлены работы из Ленинградской серии 1941-1942 гг.: зарисовки, гравюры на картоне и литографии, а также портреты, натюрморты, пейзажи, гравюры по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита», театральные эскизы и монотипии.

Возрастные ограничения: 16+
Источник: Visit Peterburg
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