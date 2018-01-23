Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады

Завтра в Большом зале Филармонии им. Шостаковича пройдёт концерт «Всё дальше уходит блокада...», посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Петербургская филармония им. Шостаковича приглашает на концерт, посвящённый важнейшей в истории города памятной дате – Дню полного освобождения Лениграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В программе концерта прозвучат произведения следующих композиторов, как: Рахманинов, Хачатурян, Шостакович, Гаврилин, Блантер, Богословский, Листов, Новиков, Плешак, Бояшов.

Стоимость билетов — 100-600 рублей