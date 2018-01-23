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» » Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады

Концерт посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады

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Автор: Станислав Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
В Большом зале Филармонии им. Шостаковича пройдет концерт «Всё дальше уходит блокада...»

Завтра в Большом зале Филармонии им. Шостаковича пройдёт концерт «Всё дальше уходит блокада...», посвящённый дню полного освобождения Ленинграда от блокады.

Петербургская филармония им. Шостаковича приглашает на концерт, посвящённый важнейшей в истории города памятной дате – Дню полного освобождения Лениграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В программе концерта прозвучат произведения следующих композиторов, как: Рахманинов, Хачатурян, Шостакович, Гаврилин, Блантер, Богословский, Листов, Новиков, Плешак, Бояшов.

Стоимость билетов — 100-600 рублей
Источник: Visit Peterburg
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