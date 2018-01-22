Как Петербург отметит Татьянин день

Ежегодно с особым размахом в Санкт-Петербурге отмечают Татьянин день - День российского студенчества. Проводятся праздничные мероприятия, вручаются Почетные знаки святой Татианы и проходит традиционный бал.

25 января празднование начнется с Божественной Литургии в главном храме учебных заведений - Воскресенском Смольном соборе. Русская Православная церковь вспоминает в этот день святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества.

Празднование Дня российского студенчества начинается с Божественной Литургии в главном храме учебных заведений - Воскресенском Смольном соборе, которую возглавит Высокопреосвященнейший Амвросий архиепископ Петергофский, ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии. На богослужении будет петь сводный хор лауреатов международного фестиваля духовной музыки, хора духовенства и хоров учебных заведений города.

Затем пройдет торжественная церемония награждения почетными знаками святой Татианы Молодежной степени и степени «Наставник молодежи» с вручением свидетельств за активную социальную и просветительскую деятельность. В 1997 году в Санкт-Петербурге был учрежден Почетный знак святой Татьяны. Им награждаются люди, которые занимаются просветительской и социальной деятельностью среди молодежи. За эти годы общественную награду получили около 1500 человек – преподаватели и ректоры петербургских вузов, руководители творческих коллективов, священники, работники сферы молодежной политики, удостоен знаком и лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев. В 2012 году Почетный знак высшей степени «Крест святой Татьяны» был вручен губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

Торжества в Смольном соборе продолжатся гала-концертом Международного хорового фестиваля духовной музыки «Зимняя сказка», а в атриуме Исторического парка «Россия – моя история» состоится завершающий праздничную программу 30 Юбилейный Покровский бал.

Программа празднования Дня Российского студенчества:

09:30 - 11:00 Божественная литургия в Воскресенском Смольном соборе с участием руководителей города, ректорского корпуса, студентов и курсантов Санкт-Петербургских вузов

11:00 - 12:00 Торжественная церемония вручения Почетного знака святой Татианы

12:00 - 13:00 Гала-концерт лауреатов Международного фестиваля-конкурса духовной музыки «Зимняя сказка» в Смольном соборе

16:30 - 22:00 Зимний Покровский студенческий бал в Зале Исторического парка «Россия – моя история» (Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 32 стр.1).