Во «Двореце конгрессов» состоится «Крещенский Концерт»

21 января 2018 года в 16.00 Мраморный зал Константиновского дворца наполнится прекрасными звуками классической музыки, которой порадуют гостей учащиеся Детской музыкальной школы №42 во время «Крещенского Концерта».

Произведения классиков и современных композиторов юные музыканты исполнят на таких инструментах, как фортепиано, домра, балалайка, аккордеон и гитара.

На мероприятии также выступят коллективы: сводный хор учащихся под управлением преподавателя Пидемской Елены Викторовны и оркестр народных инструментов под управлением Карлова Сергея Александровича.

Перед выступлением у зрителей "Крещенского Концерта" будет возможность осмотреть парадные залы дворца, а также узнать о его истории.

Концерт пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Константиновский – детям!», направленного на поддержку и развитие творческого потенциала детей.