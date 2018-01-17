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Международный фестиваль «Триумф Джаза»

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Автор: Станислав Котов
0
Фото:
drive.google.com
XVIII международный фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза» пройдет в Петербурге

15 марта в Санкт-Петербурге, в рамках XVIII международного фестиваля «Триумф Джаза», в ДК им. Горького состоится грандиозный концерт при участии основных хедлайнеров Bob James Trio (США), Roy Hargrove Quintet (США), Московского Джазового Оркестра под управлением Игоря Бутмана и Tony Momrelle (Великобритания).

«Триумф Джаза » — один из старейших и важнейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданный Игорем Бутманом в 2001 году. За прошедшие 18 лет «Триумф Джаза» впервые представил российской публике таких величайших джазовых музыкантов как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группу TAKE 6 и ещё более сотни настоящих легенд. С 2013 года фестиваль проводится не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.
Источник: Bileter(ДТЗК)
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