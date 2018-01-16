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Самое грандиозное иммерсивное шоу России – «Безликие»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
visit-petersburg.ru
На Дворцовой наб., 20 зрители могут увидеть самое грандиозное иммерсивное шоу России – «Безликие»

Иммерсивное шоу – это театр тотального погружения, в котором вы из наблюдателя превращаетесь в соучастника происходящего. В «Безликих» не существует классических сцен и пассивного зрителя. Действие разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка на Дворцовой набережной, 20, а зрители сами решают за кем и куда следовать.  

Важный элемент шоу – маска, скрывающая лица гостей особняка. Что бы ни произошло, она станет залогом безопасности, анонимности, а возможно, и безнаказанности.

Сценарий иммерсивного спектакля был вдохновлен пьесой «Привидения» норвежского драматурга Генрика Ибсена.  «Безликие» – это приквел, рассказывающий о странных событиях, случившихся накануне тех, что описаны в драме.

Вы отправляетесь в путешествие по таинственному и зловещему городу. В старинном особняке создатели шоу полностью передали атмосферу эпохи начала XX века. Но с каждой минутой ощущение реальности все быстрее ускользает. Вы погружаетесь в скрытый от посторонних глаз мир, полный загадок и пугающих совпадений, где законы времени, пространства, логики и даже морали теряют всякую силу. Теперь вы обитатель этого мира.

«Безликие» – это результат работы международной команды профессионалов. Вместе с Мигелем над шоу работают генеральный продюсер телеканала ТНТ Вячеслав Дусмухаметов, а также американские режиссеры Мия Занетти и Виктор Карина (Journey Lab, Нью-Йорк). За музыкальное оформление отвечает лидер Therr Maitz Антон Беляев.  Костюмы для уникальной постановки работа петербургского дизайнера, Алины Герман.

«Безликие» – это иммерсивный спектакль, в котором мы создаем полностью аутентичное пространство, совмещаем элементы классического театра и хореографии, используем аудиовизуальные эффекты, тщательно прорабатываем интерактивную составляющую... В результате зритель оказывается в ином измерении, где не существует привычных правил, запретов и границ. Это возможность получить качественно новый и очень личный опыт. Испытать то же самое, оставаясь наблюдателем в кресле, просто невозможно. Это театрализованная виртуальная реальность» – рассказывает режиссер шоу Мия Занетти.

Возрастное ограничение:  строго 18+ , при себе обязательно наличие паспорта.

Продолжительность — 3 часа
Стоимость билетов — 5000-30000 рублей
Источник: Visit Peterburg
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