Проект «Да судимы будете»

Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Новгородской области, Новгородский музей-заповедник при содействии Управления ФСБ России по Новгородской области, Прокуратуры Новгородской области и Российского Военно-исторического общества

20 января, в 74-ю годовщину освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков, в 15 часов в концертном зале Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского пройдет показ сценической реконструкции суда над нацистскими военными преступниками, который проходил 70 лет назад, в декабре 1947 года. Премьера постановки с успехом состоялась 16 и 17 декабря 2017 года.

Суд 1947 года был последним подобным процессом на территории современной России. Как показало время, и он не стал финальной точкой в трагедии мирового масштаба, потому что у таких преступлений нет срока давности.

«Да судимы будете» – проект, вовлекающий современного зрителя в соучастники исторического события. Время сохранило для нас подлинную площадку суда – это здание Митрополичьих покоев (XVII в.) Новгородского кремля. Именно здесь состоятся показы сценической реконструкции исторических событий. Обстановку удалось восстановить благодаря архивным фотографиям, уцелевшим в фондах Новгородского музея-заповедника, а по документам, кинохронике и публикациям в прессе реконструированы ход процесса и реплики участников. Уникальным для проекта стало участие двух очевидцев, чьи воспоминания использованы в сценарии. К сожалению, большая часть протоколов еще засекречена, но именно это позволило совместить реконструкцию с художественными приемами. Зрителям предлагается квинтэссенция многодневного исторического события, уместившегося в документальную драму в одном действии. Кроме самого процесса, для проекта реконструирована выставка, которая в 1947 году демонстрировала зрителям ужасные злодеяния нацистских преступников.

В России ещё не было подобных проектов, обращенных на визуальное воссоздание исторического события, показавшего силу и справедливость страны-победителя по отношению к павшему врагу. Павшему, осужденному, но посеявшему семена зла, прорастающие до сих пор. Зрители XXI века столкнутся со свидетельствами трагедии, за которыми стоят не абстрактные цифры и пропагандистские лозунги, а реальные человеческие судьбы, рассказы выживших людей о палачах их родных, соседей, сограждан.

На скамье подсудимых 19 военных преступников из вермахта, от генералов до фельдфебелей. Они расстреляли, повесили, заживо сожгли, замучили более 34 000 жителей на территории современных Новгородской, Ленинградской и Псковской областей. Во время предварительного следствия их вину подтвердили более 35 свидетелей из четырех областей РСФСР. Одним из свидетелей был протоиерей Русской Православной Церкви Николай Ломакин, также выступавший на Нюрнбергском процессе.

Автор идеи и режиссер постановки – заслуженный артист России Даниил Донченко. В основу научной части проекта легло исследование международной группы ученых под руководством кандидата исторических наук Дмитрия Асташкина «Советские судебные процессы над военными преступниками в 1943-1991 гг.» на базе НИЦ НовГУ им. Ярослава Мудрого. Историческим консультантом выступил судья Ленинградского окружного военного суда Юрий Кунцевич. В создании реконструкции приняли участие научные сотрудники Новгородского музея-заповедника. На основании материалов следствия, сохранившихся в музейных фондах, научный сотрудник Антон Мартьянов подготовил выставку, сопровождавшую судебный процесс. Кроме того, она дополнена материалами современного изучения этого исторического события.

Уникальна и команда исполнителей проекта. Это более 40 участников, в числе которых: профессиональные актеры, писатели, реконструкторы, журналисты, представители других творческих профессий и сообществ.

Сценическая реконструкция в 2017 году получила грант Президента России Владимира Путина как проект общенационального значения в области культуры и искусства.