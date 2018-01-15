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The Prodigy: билеты в одном шаге от тебя

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Bileter(ДТЗК)
Bileter начинает продажи билетов на концерт неистовых The Prodigy, которые взорвут Петербургский СКК 18 марта.

18 марта 2018 года в Петербургском СКК состоится грандиозное шоу The Prodigy. Многочисленная армия фанатов долго ждала начала продаж билетов на самое феерическое музыкальное событие наступившего года. С 15 января все категории билетов доступны в любой театральной кассе Bileter(ДТЗК), на сайте www.bileter.ru и по телефону 380-80-50.

По информации организаторов, компании Matrёshka Concerts, зрителей в Санкт-Петербурге ждет специальное шоу, полное звука, огня и, конечно, легендарного британского угара. The Prodigy обещают привезти как совсем свежие треки, так и бронебойные нетленки «Voodoo People», «Smack My Bitch Up» и «Firestarter». Такое событие нельзя пропустить!
Источник: Bileter(ДТЗК)
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