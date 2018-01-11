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» » Впервые в России: легендарный британский дизайнер и директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума выступят с лекцией

Впервые в России: легендарный британский дизайнер и директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума выступят с лекцией

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
LAKHTA VIEW
Гуру графического дизайна Джонатан Барнбрук и автор дизайн-концепций лучших мировых музеев Филлип Теффт представят свой взгляд на формирование городской среды

19 января в 18 часов в атриуме Дома Книги (Невский проспект, дом 28) состоится первая в 2018 году сессия международного образовательного проекта LAKHTA VIEW, посвященная дизайну как визуальному образу среды для человека. С аудиторией эту тему обсудят представители всемирно известных дизайнерских бюро: один из самых влиятельных дизайнеров-графиков современности Джонатан Барнбрук, основатель Barnbrook Studio, а также Филлип Теффт — директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума, крупнейшей в мире компании-разработчика музейного дизайна. Предварительная регистрация на сессию открыта на официальном сайте LAKHTA VIEW, на котором также будет вестись онлайн-трансляция на русском и английском языках.
Третья в серии встреч и первая в 2018 году сессия LAKHTA VIEW посвящена дизайну: спикеры рассмотрят способы коммуникации среды и человека, поиск баланса между эстетикой и функциональностью, а также обсудят вопросы создание гуманистичного городского пространства.
Свой взгляд представит Джонатан Барнбрук — дизайнер-график с мировым именем. Его авторские шрифты и необычные графические решения, а также проекты оформления выставок становятся актуальными ориентирами в сфере дизайна. Барнбрук является автором дизайн-концепций выставочных проектов в Музее Виктории и Альберта и Галерее Саатчи; дизайна пластинок культового рок-музыканта Дэвида Боуи и каталогов художника и скульптора Дэмьена Херста.

Барнбрук убежден в том, что дизайн способен формировать окружающую среду и мир вокруг нас. Он неоднократно выступал инициатором и участником проектов, отражающих его воззрения. К примеру, Барнбрук был арт-директором нескольких номеров журнала Adbusters, критикующего консьюмеризм и выступающего в защиту окружающей среды. Также он участвовал в обновлении манифеста 1964 года First Things First, предлагающего дизайнерам сосредоточиться не на маркетинге продуктов и продаже «печенья для собак, кофе и бриллиантов», а на создании смыслов и решении экологических, социальных и культурных проблем.
Второй спикер январской сессии — Филлип Теффт, директор лондонского представительства американского Бюро Ральфа Аппельбаума (Ralph Appelbaum Associates). RAA пользуется заслуженной славой самой авторитетной в мире организации, занимающейся музейным дизайном, в портфолио RAA более 500 проектов по всему миру, включая Национальный мемориал Холокоста (Вашингтон), Музей португальского языка (Сан-Паулу), Национальный музей доисторического периода (Тайвань), Еврейский музей и центр толерантности (Москва).
Филлип Теффт является основателем лондонского офиса RAA и руководит планированием, дизайном и разработкой музейных пространств, выставок и культурных проектов уже более 20 лет. Под его руководством были спроектированы экспозиции лондонского Музея общественного транспорта, крупнейшего в Северной Ирландии музея искусств The Braid, павильона Объединенных Арабских Эмиратов на Всемирной выставке 2010 года в Шанхае, а также реконструированы 16 постоянных экспозиций Национального музея Шотландии в Эдинбурге — самого посещаемого музея Великобритании за пределами Лондона. Архитектор и аккредитованный представитель архитектурных ассоциаций Лондона и Нью-Йорка, Филлип Теффт является экспертом в создании комплексных средовых образов, о которых он расскажет в ходе своего выступления на LAKHTA VIEW.
По уже сложившейся традиции, модератором открытой дискуссии спикеров с аудиторией и зрителями онлайн-трансляции выступит профильный эксперт из России — директор Британской высшей школы дизайна Анастасия Бутрым. Лекционную часть модерируетОльга Бузина, программный директор LAKHTA VIEW, менеджер культурных проектов, директор по коммуникациям Лахта Центра.
Вход на мероприятия LAKHTA VIEW бесплатный, по обязательной предварительной регистрации. Регистрация на первую сессию открыта с 10 января 2018 года на официальном сайте — http://view.lakhta.center/ Количество мест в зале ограничено. Наблюдать за событиями и задавать вопросы спикерам можно будет из любой точки мира — на сайте LAKHTA VIEW предусмотрена прямая трансляция сессий на русском и английском языках. Рабочий язык мероприятий — английский (на площадке будет организован синхронный перевод).

Впервые в России: легендарный британский дизайнер и директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума выступят с лекцией

Впервые в России: легендарный британский дизайнер и директор лондонского офиса Бюро Ральфа Аппельбаума выступят с лекцией
Источник: LAKHTA VIEW
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