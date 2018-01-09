«Новогоднее чудо» в Санкт-Петербурге

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге приняли участие во всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо». В этом году активисты ОНФ посетили несколько учреждений здравоохранения, в том числе детскую городскую больницу №19 имени К.А. Раухфуса – старейший детский стационар и единственный в Санкт-Петербурге, где детям с тяжелыми травмами оказывают экстренную медицинскую помощь в круглосуточном режиме.

Общественники организовали новогодние праздники для детей, провели костюмированные новогодние представления, на которых выступили в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и персонажей из русских народных сказок. Дети вместе со своими родителями активно принимали участие в мероприятиях. Кроме того, активисты Народного фронта подготовили для всех маленьких участников праздников сладкие угощения и вручили детям небольшие новогодние подарки. Во время проведения праздничных мероприятий общественники зашли в каждую палату и поздравили тех, кто не смог спуститься в актовый зал и лично присутствовать на концерте. Всего в мероприятиях приняли участие более 250 детей.

«Новый год – сказочная пора. Это время, когда должны сбываться любые мечты, даже те, которые с первого взгляда кажутся невыполнимыми.

Особенно ярко волшебство этого праздника ощущается в детстве. Все дети без исключения с нетерпением ждут, когда к ним придет Дед Мороз и принесет долгожданный подарок. Печально, что из-за болезни дети оказались в больнице, тем более во время новогодних каникул. Активисты ОНФ устроили детям настоящий праздник. Дети смеялись и улыбались, несмотря на то, что находятся в больнице. Их родители тоже на время забыли о своих проблемах», – отметил член регионального штаба ОНФ, главный врач детской городской больницы №19 имени К.А. Раухфуса Вячеслав Детков.

Акция «Новогоднее чудо», которая проводится Общероссийским народным фронтом, уже превратилась в ежегодную традицию. Она направлена на детей, которые находятся в непростой жизненной ситуации.

«Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин в своих выступлениях часто говорит о детях и о необходимости создания хороших условий для их жизни. К сожалению, некоторые дети не могут насладиться этим волшебным праздником в полной мере. Но активисты ОНФ попытались привнести немного волшебства в больничные будни маленьких пациентов и их родителей. Мы надеемся, что благодаря нашему «новогоднему чуду» этот Новый год оставит у них больше положительных воспоминаний», – подчеркнул руководитель регионального исполкома Народного фронта в Петербурге Андрей Рябоконь.