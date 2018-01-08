ента новостей

17:59
Достойное Рождество
13:35
В Невском районе обнаружен труп в сточном водоеме
13:26
Первый городской Фестиваль огня «Рождественская звезда»
13:15
Разбойное нападение на такси в Красном Селе
21:53
Первое поражение ЦСКА в Единой Лиге ВТБ
23:17
Фиаско волейбольного «Зенита» в Новом Уренгое
13:29
В Ленобласти автомашина сбила девочку
23:36
Шипачёв отметил юбилей в Челябинске
13:25
Баскетбольный ЦСКА без шансов проиграл «Барселоне» в Евролиге
12:42
В Ленобласти мужчина под следствием за секс со школьницей
23:08
КХЛ: разгромы в Сочи и Нижнем Новгороде
08:23
Новогодняя туристская ярмарка «ЗимаФест»
15:01
Разбойное нападение на АЗС в Красносельском районе
14:57
Пожар в магазине на Суворовском проспекте
14:25
Чемпионат КХЛ возобновится 3 января, СКА сыграет в пятницу в Челябинске
14:18
Фестиваль цветного дыма
14:15
Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy
14:02
Организатор взрыва в супермаркете рассказал о мотивах преступления
22:01
«Химки» завершили первый круг Евролиги домашним поражением от «Барселоны» – 65:79
11:24
Бесплатные концерты в ЦВЗ "Манеж"
11:19
В Автово с ножевым ранением обнаружен налоговый инспектор
11:13
В Петербурге обнаружен склад с наркотиками
08:23
Испытание дорожных покрытий
22:41
Волейбольный «Зенит» снова уступил «Белогорью»
15:08
Организатор взрыва в супермаркете попал на камеры видеонаблюдения
10:36
Сексуальное насилие в детском саду Московского района
10:27
Разбойное нападение на ломбард во Фрунзенском районе
10:17
В Пушкинском районе сгорел торговый павильон
09:36
Полеты за рубеж
23:09
Перспективы баскетбольного «Зенита» в плей-офф Еврокубка
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Первый городской Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Первый городской Фестиваль огня «Рождественская звезда»

0
212
Автор: Станислав Котов
0
Фото:
visit-petersburg.ru
В центре Петербурга проходит Фестиваль огня «Рождественская звезда»

7 и 8 января 2018 года в Петербурге вас ждет первый городской Фестиваль огня «Рождественская звезда». В эти дни с 19:00 до 21:00 петербуржцы и гости города смогут насладиться красочными фейерверками, масштабными лазерными и световыми шоу, а также оригинальными выступлениями театра огня.

В перерывах между залпами участников ждут выступления театра огня, лазерное и световое шоу.

Фестивальные площадки будут расположены вблизи Стрелки Васильевского острова, а также вдоль Университетской набережной.

Помимо этого, 7 января в 18:00 в рамках события состоится дополнительное представление в Пассажирском Порту Санкт-Петербург «Морской фасад».

Зажигать в эти дни будет весь Петербург: для того, чтобы зрители могли в полной мере насладиться зрелищем, будут запускаться пиротехнические снаряды каждые 30 минут с семи разных точек.

Завершится «Фестиваль огня» 8 января в 21:00 масштабным фейерверком со всех площадок. На фестиваль приглашаются абсолютно все желающие!

Вход свободный
Источник: Visit Peterburg
Все по теме: Васильевский остров фестиваль
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-01-2018, 08:23
Новогодняя туристская ярмарка «ЗимаФест»
1-01-2018, 14:02
Организатор взрыва в супермаркете рассказал о мотивах преступления
27-12-2017, 12:23
«Детские Новогодние ёлки 2018» во Двореце конгрессов
8-12-2017, 13:22
Президент России поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения
4-08-2017, 09:38
Театральный Петербург на Книжных аллеях
6-05-2017, 19:19
Дом Радинга признали региональным памятником

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
158
6-01-2018, 13:29
В Ленобласти автомашина сбила девочку
0
221
21-12-2017, 08:05
В Невском районе в ДТП пострадали два мальчика
0
233
18-12-2017, 11:10
В Ломоносовском районе в ДТП пострадал сотрудник ФСБ
0
240
18-12-2017, 10:23
В Красногвардейском районе пьяный лихач сбил четырех человек
Наверх