7 и 8 января 2018 года в Петербурге вас ждет первый городской Фестиваль огня «Рождественская звезда». В эти дни с 19:00 до 21:00 петербуржцы и гости города смогут насладиться красочными фейерверками, масштабными лазерными и световыми шоу, а также оригинальными выступлениями театра огня.

В перерывах между залпами участников ждут выступления театра огня, лазерное и световое шоу.

Фестивальные площадки будут расположены вблизи Стрелки Васильевского острова, а также вдоль Университетской набережной.

Помимо этого, 7 января в 18:00 в рамках события состоится дополнительное представление в Пассажирском Порту Санкт-Петербург «Морской фасад».

Зажигать в эти дни будет весь Петербург: для того, чтобы зрители могли в полной мере насладиться зрелищем, будут запускаться пиротехнические снаряды каждые 30 минут с семи разных точек.

Завершится «Фестиваль огня» 8 января в 21:00 масштабным фейерверком со всех площадок. На фестиваль приглашаются абсолютно все желающие!

Вход свободный