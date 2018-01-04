Новогодняя туристская ярмарка «ЗимаФест»

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» приглашает всех желающих активно провести январские каникулы на яркой новогодней туристской ярмарке «ЗимаФест», которая открылась на территории Порта и будет проходить в период со 2 по 7 января 2018 года с 12:00 до 22:00.

Вас ожидают экстремальный спуск с самой высокой искусственной ледяной горки в городе, катание на коньках на открытом катке, множество мастер-классов, различные квесты и шоу, розыгрыши призов.

За отличное настроение и яркие эмоции самых маленьких посетителей будут отвечать Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили веселую анимационную программу, множество увлекательных конкурсов и приятных сюрпризов. Также в рамках праздника будет проведен день «В гостях у хаски», когда все желающие смогут ближе познакомиться с пушистыми друзьями человека, а самые юные участники – прокатиться на настоящей собачьей упряжке.

В рамках праздника организованы новогодние фотосессии, рождественские корнеры с праздничными товарами и другие тематические пространства, а на специально оборудованной внутри морского вокзала сцене на протяжении всего мероприятия будут проводиться детские танцевальные шоу, выступления музыкальных коллективов, в числе которых известный питерский джаз-банд «True Jazz Band».

Подкрепить свои силы в любое время можно будет на специально организованном фуд-корте, где будут представлены лучшие блюда со всего мира от успешных гастрономических проектов Санкт-Петербурга. Тем, кто не захочет снимать коньки и останавливаться будет предложен фаст-фуд непосредственно на самом катке, а для ценителей вкусной и сытной кухни будет специально организован «Фестиваль пельменей», где будут представлены десятки видов этого популярного блюда из разных стран мира и регионов России.

В период ярмарки от станции метро “Приморская” будет курсировать специальный бесплатный шаттл. Также добраться до места проведения мероприятия можно на рейсовом автобусе № 158, который на время праздника будет работать в усиленном режиме, и, конечно, на личном транспорте. Бесплатная парковка предусмотрена.