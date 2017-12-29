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Бесплатные концерты в ЦВЗ "Манеж"

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
cityspb.ru
В преддверии новогодних праздников в выставочном зале ЦВЗ "Манеж" будет играть музыка.

Сегодня, начиная с 19 часов и до 22 часов 30 декабря в выставочном зале ЦВЗ "Манеж" пройдет двухдневный фестиваль "Петербургские вечера".

Гости услышат сочинения классических композиторов, а также советские песни и джаз в исполнении камерного оркестра "Симфониетта Санкт-Петербурга", "Chizhik-Jazz-Quartet", "Olympic brass" и других коллективов.

Отличительной чертой нового фестиваля станет возможность слушать музыку, одновременно прогуливаясь среди картин и фотографий. При этом будет можно выйти наружу и вернуться вновь через некоторое время - исключения сделают для последних выступлений каждого дня. Попасть на фестиваль можно совершенно бесплатно.
Источник: cityspb.ru
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