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«Детские Новогодние ёлки 2018» во Двореце конгрессов

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Дворец конгрессов
В Государственном комплексе «Дворец конгрессов» пройдут «Детские Новогодние ёлки 2018»

С 3 по 8 января двери «Дворца конгрессов» будут открыты для ежегодного зимнего торжества – Детских Новогодних ёлок. Юные гости праздника попадут в целый круговорот волшебных приключений: прокатятся по заснеженному парку, будут гулять по уютным гостиным дворца, в роскошном Голубом зале посмотрят спектакль с захватывающим сюжетом и красочными героями, и самое главное – будут водить хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в парадном Мраморном зале.

В этом году «Дворец конгрессов» подарил возможность 140 детям, проявившим особые достижения в учебе, спорте, творческой деятельности, а также активистам «Российского движения школьников», посетить один из самых красивых загородных дворцов Санкт-Петербурга – Константиновский.

Новогодняя сказка случается со всеми, нужно только верить в чудеса!
Источник: Дворец конгрессов
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