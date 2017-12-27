«Детские Новогодние ёлки 2018» во Двореце конгрессов

С 3 по 8 января двери «Дворца конгрессов» будут открыты для ежегодного зимнего торжества – Детских Новогодних ёлок. Юные гости праздника попадут в целый круговорот волшебных приключений: прокатятся по заснеженному парку, будут гулять по уютным гостиным дворца, в роскошном Голубом зале посмотрят спектакль с захватывающим сюжетом и красочными героями, и самое главное – будут водить хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в парадном Мраморном зале.

В этом году «Дворец конгрессов» подарил возможность 140 детям, проявившим особые достижения в учебе, спорте, творческой деятельности, а также активистам «Российского движения школьников», посетить один из самых красивых загородных дворцов Санкт-Петербурга – Константиновский.

Новогодняя сказка случается со всеми, нужно только верить в чудеса!