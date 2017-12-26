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Благотворительная акция «Дерево желаний»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
yandex.ru
Молодежная коллегия и благотворительный Фонд культуры семьи и детства помогут подарить праздник особенным детям

С 18 по 26 декабря в ТРК Лето и ТРК Питерлэнд прошла ежегодная благотворительная акция «Дерево желаний». В эти дни у всех желающих была почувствовать себя добрым волшебником и исполнить мечты особенных детей.
Посетителям было предложено «сорвать» с «Дерева желаний» одно из писем ребенка и претворить в жизнь его новогоднее желание. Каждый мог выбрать подарок ребенку, исходя из своих возможностей. Традиционно самыми популярными желаниями были машинки, конструкторы и куклы. В этом году у благотворителей также была возможность выбрать подарок заранее на официальном сайте Фонда fondangelov.ru , а после передать его организаторам.
Завершением акции станет проведение новогоднего утренника с вручением подарков. Он пройдет в одном из домов молодежи Петербурга в десятых числах января. Детей, не имеющих возможности присутствовать на утреннике по состоянию здоровья, Дед Мороз и Снегурочка поздравят лично в канун Рождества.
Организаторы акции: Молодежная коллегия Санкт-Петербурга и благотворительный Фонд культуры семьи и детства.
Информационная справка:
«Дерево желаний» - акция по оказанию адресной помощи конкретному ребенку из числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с особыми потребностями, состоящих на учете в ГБУ Центр социальной помощи семье и детям Санкт-Петербурга и ГБУ Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Санкт-Петербурга в виде исполнения новогоднего желания. Своими желаниями, при содействии родителей и социальных работников, дети делятся в новогодних открытках.
В прошлые годы благодаря акции было собрано более 700 подарков, которые были вручены детям из Невского и Выборгского районов.
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