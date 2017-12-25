Весь декабрь Bileter.ru («Дирекция театрально-зрелищных касс») четвертый год подряд проводит традиционную акцию «Стань Дедом Морозом!», достойным финалом которой станет новогоднее представление для детей в ТЮЗе им.А.А.Брянцева

26 декабря 2017 года «Дирекция театрально-зрелищных касс» совместно с Комитетом по образованию устроят новогоднюю елку для детей. Маленькие зрители увидят представление «Снежная королева» по легендарной сказке Ганса Христиана Андерсена. История о любви и преданности, о добре и зле, способна очаровать каждого неповторимой атмосферой волшебства и стать настоящим подарком к Новому году! Зрителями праздника станут те, кто особенно нуждается в помощи и поддержке – дети из малообеспеченных семей, подопечные Детского хосписа и БРОО «Особый Петербург».

Оказать помощь в организации этого детского праздника смог каждый, кто примет участие в акции «Стань дедом Морозом», которую проводит bileter.ru уже четвертый год подряд. Для этого нужно всего лишь приобрести декабрьский сборник ДТЗК «Репертуар», стоимость которого составляет 50 рублей. Все денежные средства от его реализации будут направлены на организацию елки и новогоднего спектакля 26 декабря в Театре юного зрителя им. А.А.Брянцева.

Такие социальные мероприятия, проводимые «Дирекцией театрально-зрелищных касс» в канун Нового года стали доброй традицией. Впервые акция «Стань дедом Морозом» прошла в декабре 2014 года. Тогда один рубль с каждого купленного билета был направлен на организацию новогоднего поздравления для детей Детского хосписа.

В Дирекции театрально-зрелищных касс считают, что любой из нас может почувствовать себя волшебником и подарить детям праздник!