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» » Концерт памяти жертв Холокоста

Концерт памяти жертв Холокоста

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Филармония
Концерт памяти жертв Холокоста пройдет в Санкт-Петербургской филармонии

16 января 2018 года в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии пройдет концерт «Желтые звезды», посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста.
Участие в проекте примут актриса Ксения Раппопорт, пианистка Полина Осетинская, альтист Максим Рысанов, юная арфистка Алиса Садикова. Вместе с ними на сцене – Академический симфонический оркестр филармонии и Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, дирижер – Владимир Альтшулер.
Концерт «Желтые звезды» пройдет в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии в третий раз. Проект реализуется при содействии Фонда поддержки музыкального образования и Международного скрипичного фестиваля. В предыдущие годы его участниками становились такие артисты как Максим Венгеров, Чулпан Хаматова, Сергей Накаряков и многие другие.
«Желтые звезды» – не просто концертная программа, это подчиненное большой идее концептуальное действо. Режиссером проекта выступает Валерий Галендеев, профессор Санкт-Петербургской Академии театрального искусства, Лауреат государственной премии России, художником по свету – лауреат многочисленных театральных премий Глеб Фильштинский.
Смысловым центром программы станет симфоническая поэма Гии Канчели «Стикс», которая объединит под управлением Владимира Альтшулера звучание Академического симфонического оркестра филармонии и Концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры (художественный руководитель и дирижер - Сергей Екимов), солист – альтист Максим Рысанов. Это сочинение по сути своей – реквием. Канчели вместе со своим другом, знаменитым режиссером Робертом Стуруа, собрал мозаику звучащих слов: имен ушедших друзей, молитвенных формул, названий священных мест. И эту мозаику положил на музыку. «Хор прикасается ко всевышнему» – говорит Канчели. Оркестр – из нашего мира. И между ними протянут, как мост, альтовый смычок.
Традиционно частью программы станет звучащее слово: отрывки из мемуаров Паула Гласера «Танцующая в Аушвице» прочтет Ксения Раппопорт. Также в программу концерта войдут сочинения Глинки, Баха-Зилоти, нашего современника Антона Батагова.
Источник: Филармония
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