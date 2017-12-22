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Президент подписал указ об увековечении памяти Даниила Гранина

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
tribuna.ru
Президент России Владимир Путин увековечил память Даниила Гранина

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об увековечении памяти Даниила Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения», сообщает официальный сайт президента.

Администрации Санкт-Петербурга - города, почетным гражданином которого был писатель - текст указа рекомендует назвать какой-либо из скверов именем Гранина. В планы государственной важности также входит установка памятной доски на доме литератора и создание в его честь культурно-просветительского центра, который являлся бы составной частью одной из городских библиотек.

Субъектам Федерации предложено подготовиться к празднованию столетнего юбилея покойного писателя.

Даниил Гранин скончался 4 июля. Ему было было 98 лет. Его похоронили на Комаровском кладбище. Многие вспоминали Гранина как истинного петербуржца и талантливого творца. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявлял, что в Петербурге появится мемориальная доска писателю

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года. Участник Великой Отечественной войны, награждён боевыми орденами. Печататься начал с 1946 года. Был членом редколлегии журнала "Роман-газета". Автор таких произведений, как "Искатели", "Иду на грозу", "Выбор цели", "Зубр". Сопротивлению Ленинграда посвящена документальная хроника "Блокадная книга". Произведения последних лет написаны в жанре мемуаров.
Источник: ЗакС.Ру
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