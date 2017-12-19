Впервые в России: легендарный британский художник-эксцентрик и японский архитектор-перформер

15 декабря 2017 года в Доме Книги состоялась вторая сессия международного просветительского проекта LAKHTA VIEW. Дискуссия, посвященная взаимодействию природного и рукотворного в городской среде и в искусстве, прошла с участием известных художников Эндрю Логана (Великобритания) и Хидеми Нишиды (Япония).

Темой декабрьской сессии международного образовательного проекта LAKHTA VIEW, логически совпадающей с закрытием объявленного в России года экологии, стала природа как один из ключевых элементов городской среды. Приглашенные эксперты обсудили со зрителями способы интеграции природных объектов в городское пространство и изобразительный язык, рождающийся на пересечении естественного и рукотворного.

Японский художник и архитектор Хидеми Нишида, известный своими pop-up инсталляциями с интеграцией в природный ландшафт, рассказал о том, как бытовые и природные объекты, помещенные в неожиданный для них контекст, помогают сформировать у зрителя новый опыт восприятия реальности. К примеру, для инсталляций Fragile Table и Garden Sky на фоне живописного ландшафта Нишида установил стол и диваны на удлиненные ножки, тем самым приглашая зрителя взглянуть на пейзаж с новой высоты и точки зрения. Схожий прием он использует в других работах, таких как The Meal, Surrounded Street и т.д.: привнося в среду неожиданные элементы, художник помогает увидеть обыденные вещи под новым углом.



«Когда я начинаю новый проект, у меня никогда нет полной “картинки” с конечным результатом. Я иду туда, где будет находиться инсталляция, ставлю камень, рассматриваю, думаю, что же у меня получилось. Я всегда нахожусь в поиске прекрасного в природе и городском окружении, и хочу донести другим то впечатление, которое я нахожу. Для этого я стараюсь найти некую “хрупкую” точку в пространстве, чтобы создать в этом месте трещину в реальности, в привычном взгляде на мир. Через эту трещину можно увидеть то, чего вы там раньше не видели, увидеть свой внутренний пейзаж, который есть у каждого», — комментирует Хидеми Нишида.

Человек-праздник, представитель уникальной школы британских эксцентриков, идеолог альтернативной моды, скульптор и ювелирЭндрю Логан поведал участникам дискуссии LAKHTA VIEW рассказ о своей творческой эволюции — от первых студенческих инсталляций до работ, которые сейчас выставлены в крупнейших британских музеях. Природа является для Логана неиссякаемым источником вдохновения: гигантские цветы, необычные деревья, причудливые животные, солнце, звезды и облака встречаются во многих его работах, известных по всему миру. Помимо собственного Музея скульптуры Эндрю Логана в Берью (Уэльс), созданные Логаном экспонаты хранятся в музее Виктории и Альберта, Национальной портретной галерее, галерее Хейвард, Королевской академии художеств, музеях Национального фонда объектов исторического интереса и природной красоты — Баклэнд-Эбби и Сомерсет-хаус.

«Все мы — природа, каждый из нас. Мы все сделаны из одинаковых атомов, мы создали большие города и массу рукотворных объектов, и привыкли делить все на “природное” и “искусственное”, но это не вполне правильно: все это — проявления природы. Мы живем в удивительном мире, который нам нужно беречь. Нужно стремиться самостоятельно привнести природу в свое жилое пространство: если каждый из нас заведет домашнее растение и будет за ним ухаживать, если у каждого будет маленький домашний садик, то у всех вместе будет большой эпичный сад, — говорит Эндрю Логан. — Лучше всего для описания города, идеального для жизни, подойдет слово органичный. Это город, наполненный разными цветами и светом, в котором деревья, здания, всё остальное — части единого целого, которое берет свое начало в природе, в естественном и натуральном».

Помимо классической лекционной части, формат встреч LAKHTA VIEW предусматривает дискуссию с участием зрителей в зале и зрителей прямой трансляции на сайте проекта, которые также имеют возможность направлять вопросы к приглашенным экспертам и модераторам сессии. В роли модератора дискуссионной части LAKHTA VIEW традиционно выступил эксперт по теме сессии, главный редактор National Geographic Россия Андрей Паламарчук, отметивший важность концептуального разделения понятий «среда» и «природа».

«Долгие годы все, что окружало человека, воспринималось как оппозиция природного, естественного, и искусственного, цивилизованного. Все взаимоотношения человека со средой, в которой он обитал, сводились к освоению и подчинению. Но за один только XX век население Земли удвоилось дважды, и если раньше деревни росли и становились городами, то сейчас мы видим, как города сливаются один с другим, и от природы в традиционном понимании, с лесами, птицами и бабочками, в новой структуре не остается ничего. Мы не вернемся к идиллическому состоянию прошлого и вынуждены искать новые пути диалога с природой. Не подчинять ее, а слушать, причем слушать очень внимательно, и эта работа не только для преобразователей, индустрии и ученых, но работа для философов художников, артистов. Здесь важна интуиция и тонкие визуальные подходы, в синтезе которых рождаются новые виды искусств», — отметил Андрей Паламарчук.

«В календаре наших мероприятий большинство тем — полноценные научные и гуманитарные дисциплины, такие как архитектура, дизайн, искусство. На их фоне такое обширное и абстрактное понятие, как «природа», может показаться странной темой. Однако мы считаем, что именно в рамках широких понятий, таких как “природа” или “человек”, сейчас возникают наиболее интересные изменения, новые явления, самые прорывные и востребованные проекты. Глубинное осознание того, как природа интегрируется в наше повседневное окружение, поможет нам вместе сформировать устойчивое будущее», — прокомментировала Ольга Бузина, программный директор и модератор лекционной части LAKHTA VIEW, директор по коммуникациям Лахта Центра.