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На VI СПбМКФ объявят «Меценатов года»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
culturalforum.ru
На VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме вновь объявят «Меценатов года»

16 ноября состоится торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной общенациональной премии «Меценат года», учрежденной Министерством культуры РФ. Премия вручается уже в четвертый раз. Сегодня «Меценат года» – это торжественный светский вечер с участием ведущих бизнесменов и благотворителей, наполненный культурно-развлекательной составляющей. Церемония вручения премии по традиции пройдет на Деловой площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума в Мраморном зале Российского этнографического музея.
Премия «Меценат года» ежегодно присуждается выдающимся филантропам за поддержку и финансовую помощь проектам, направленным на сохранение культурного наследия России. За годы своего существования лауреатами премии становились Сергей Адоньев, Сергей Усманов, Виктор Вексельберг. В числе номинантов этого года – благотворители, представляющие предприятия, организации и фонды из 20 регионов России.

Торжественная церемония награждения премии «Меценат года» и прием иностранных министров культуры и туризма от имени Министра культуры РФ Владимира Мединского пройдет на Деловой площадке VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Мраморном зале Российского этнографического музея. Гостями вечера станут министр культуры РФ и иностранные министры, участники Культурного форума, представители российского и международного бизнес сообщества, общественные деятели и меценаты. В завершении церемонии на сцене выступит народный артист России Игорь Бутман и один из самых ожидаемых гостей Форума «молодой Моцарт» Стефан Обермайер.
Источник: Санкт-Петербургский международный культурный форум
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