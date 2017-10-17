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Герои нашего времени - 4

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Автор: TuzBrianceva
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Фото:
ТЮЗ
Современные герои – кто они? На чьих примерах сегодня воспитывается молодое поколение?

23 октября 2017 года в 16.00 Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева совместно с телеканалом «Санкт-Петербург» проведёт съемки четвертой программы цикла передач «Герои нашего времени». Проект стартовал в 2014 году, когда в обществе назрела необходимость поговорить с новым поколением о главных ценностях нашей жизни на понятном ему языке. В эпоху засилья интернета и агрессивных масс-медиа молодежь все чаще теряет важные жизненные ориентиры. Будущее России грозит оказаться в руках поколения, для которого стали кумирами герои западных комиксов. Кто же он, настоящий герой нашего времени? К серьезному разговору о героизме и патриотизме создатели нового проекта приглашают школьников средних и старших классов, а также телезрителей, заинтересованных в качественном культурно-созидательном телепродукте. Ведущими программы по традиции станут Андрей Максимков и Анна Борисова.
В этом году гости и участники проекта, условно разделившись на две группы – героев «реальных» и героев «экранных», обсудят самые актуальные городские темы последнего времени:
1) Дети-герои
12 мая 2017 г. в «Академии талантов» состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков и символов «Горячее сердце» петербургским детям, совершившим мужественные и героические поступки. Молодые ребята, самому старшему из которых только недавно исполнилось 18 лет, поразили своим неравнодушием, бескорыстностью и отвагой. За совершение отважных поступков наградами удостоены три юных героя. Ученик школы N467 Колпинского района Евгений Морозов спас жизнь друга, получившего удар током на опоре ЛЭП. Несмотря на угрозу собственной жизни, молодой парень снял потерявшего сознание друга с опоры, оказал ему первую помощь и вызвал врачей. Студент Ижорского политехнического лицея Григорий Федоров стал свидетелем убийства и попытки преступника скрыть следы содеянного. Не испугавшись убийцы, он вместе с друзьями задержал его и передал полиции. А воспитанник специальной школы N13 Приморского района Владимир Даниленко нашел в себе силы преодолеть тяжелый недуг, открыл в себе и развил способности к плаванию, стал титулованным спортсменом и был включен в состав паралимпийской сборной России.
2) Первый в России детский хоспис
Гость студии - основатель и генеральный директор хосписа - священнослужитель Русской Православной Церкви, протоиерей Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма Николая Чудотворца, храма Иоанна Предтечи при Суворовском военном училище, храма Успения Божией Матери, и строящегося Свято-Духовского собора в Санкт-Петербурге Александр Ткаченко. Петербургской Епархии. Под его руководством группа врачей, медицинских сестёр, психологов и социальных работников выявили группу детей, нуждающихся в паллиативном уходе, и организовали системный уход за ними и членами их семей. К разговору присоединятся актёры и создатели мюзикла «Оскар и Розовая дама. Письма к Богу».
3) Победа студентов ИТМО в Чемпионате мира по программированию.
В Рапид-Сити (США) 24 мая состоялась кульминация Чемпионата мира по программированию ACM ICPC-2017. Абсолютными чемпионами стала команда Университета ИТМО, решившая 10 задач из 12 быстрее и грамотнее соперников. Чемпионский кубок над головой подняли студенты кафедры компьютерных технологий Владимир Смыкалов, Иван Белоногов и Илья Збань. Ребята, принёсшие нашей стране всемирную славу в области программирования, станут участниками программы. К ним присоединятся исполнители главных ролей в фильме о талантливом учёном «Мой муж - гений», среди которых – народная артистка СССР, соавтор идеи проекта «Герои нашего времени» Людмила Чурсина.
Музыкальный гость программы – популярная группа IOWA
ТЮЗ им. А.А. Брянцева приглашает жителей города – старшеклассников и их родителей – принять участие в записи программы. Заявки принимаются по телефону 712-40-33.
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