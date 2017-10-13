«Интеллигентная барахолка» в Бертгольд Центре

Этот дизайн-маркет знаком многим петербуржцам. За свою историю "Барахолка" сменила несколько локаций, от полуразрушенной Анненкирхе до башни-газгольдера, а теперь пройдет в здании бывшей словолитни.

Как заявляют организаторы, здесь не бывает лубочного хендмейда - зато вдоволь авторских нарядов, предметов интерьера и винтажных украшений. Посетители смогут приобрести ароматное мыло, необычные чаи, теплые шарфы и шапки и многое, многое другое. Также в ярмарке примут участие продавцы самых разных сладостей, от тортов до пастилы и орехов в меду - так что голодным не уйдет никто.

Проходить будет в "Бертгольд Центр", Гражданская улица, 13/15, c 14 октября, 14:00 по 15 октября, 23:00.