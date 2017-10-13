Проекты победителей международного архитектурного конкурса

Cекция «Креативная среда и урбанистика» второй год подряд работает в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. В этом году главными темами работы секции стали массовое жилье, архитектура спальных районов, развитие общественных пространств и качество современной архитектуры. 25 апреля стартовал архитектурно-градостроительный конкурс по 5 экспериментальным площадкам московской реновации, и уже 16 ноября на Форуме представят его результаты. Посетители презентации, которая пройдет в первый день работы Форума в Главном штабе Эрмитажа с 12.00 до 13.30, узнают из первоисточника, как велась работа над проектами, с какими вызовами столкнулись участники конкурса и какие решения предложили.

Всего на конкурс было подано более 130 заявок от 291 компании — в финал прошло только 20 участников. В настоящий момент над проектом каждой площадки работает одновременно несколько команд, из которых выберут по одному победителю. Итоги конкурса будут подведены 10 ноября, а уже 16 ноября гости VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и секции «Креативная среда и урбанистика» смогут познакомиться с победившими проектами и их авторами.



«Конкурс позволил привлечь к программе реновации лучших российских и зарубежных архитекторов. Мы также планируем привлечь к этой теме широкий пул экспертов, провести публичные обсуждения с урбанистами, социологами, экономистами, заручившись максимально возможной экспертной оценкой», — прокомментировал конкурс Сергей Кузнецов.