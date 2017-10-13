ента новостей

18:44
«Интеллигентная барахолка» в Бертгольд Центре
18:37
В Красногвардейском районе в квартире обнаружены два трупа
18:30
Проекты победителей международного архитектурного конкурса
12:53
В торговом центре на Балканской задержали карманницу
10:47
В Петербурге увеличится количество перехватывающих парковок
00:02
ЦСКА стартовал в Евролиге с победы, «Фенербахче» проиграл в Малаге
19:21
Эдуард Успенский станет участником VI СПбМКФ
19:16
Проект «Мода в Музее» - Примеряя прошлое
19:13
59 домов Адмиралтейского района остались без воды
19:09
На КАД в районе Колтушского шоссе перекроют две полосы движения
15:46
Спектакль «Бешеные деньги» на «Липецких театральных встречах».
22:55
Сергей Зубов и «Сочи» оборвали рекордную серию СКА
19:34
Презентация иммерсивного шоу «Безликие»
18:31
Кадастровая палата обработала 830 тыс. запросов о предоставлении сведений
18:24
На "Невском проспекте" женщина упала на рельсы
18:22
Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
10:54
Сразу два угнанных автомобиля в Петербурге нашли во дворах
21:28
Сборной России пришлось отыгрываться в товарищеском матче с Ираном
19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
16:42
Специальные цены в парке развлечений «Волшебная миля»
16:38
В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках
16:35
Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018
16:33
Из Арктики вернулись домой студенты
10:19
Потерял двигатель
22:57
Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»
18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
18:12
Во Фрунзенском районе тушили грузовик
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Проекты победителей международного архитектурного конкурса

Проекты победителей международного архитектурного конкурса

0
42
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
culturalforum.ru
Проекты победителей международного архитектурного конкурса по реновации кварталов представят на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Cекция «Креативная среда и урбанистика» второй год подряд работает в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. В этом году главными темами работы секции стали массовое жилье, архитектура спальных районов, развитие общественных пространств и качество современной архитектуры. 25 апреля стартовал архитектурно-градостроительный конкурс по 5 экспериментальным площадкам московской реновации, и уже 16 ноября на Форуме представят его результаты. Посетители презентации, которая пройдет в первый день работы Форума в Главном штабе Эрмитажа с 12.00 до 13.30, узнают из первоисточника, как велась работа над проектами, с какими вызовами столкнулись участники конкурса и какие решения предложили.
Всего на конкурс было подано более 130 заявок от 291 компании — в финал прошло только 20 участников. В настоящий момент над проектом каждой площадки работает одновременно несколько команд, из которых выберут по одному победителю. Итоги конкурса будут подведены 10 ноября, а уже 16 ноября гости VI Санкт-Петербургского международного культурного форума и секции «Креативная среда и урбанистика» смогут познакомиться с победившими проектами и их авторами.

«Конкурс позволил привлечь к программе реновации лучших российских и зарубежных архитекторов. Мы также планируем привлечь к этой теме широкий пул экспертов, провести публичные обсуждения с урбанистами, социологами, экономистами, заручившись максимально возможной экспертной оценкой», — прокомментировал конкурс Сергей Кузнецов.
Источник: Санкт-Петербургский международный культурный форум
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-10-2017, 18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
10-04-2017, 17:24
Награждение победителей и участников форума «Арктика. Сделано в России»
9-11-2016, 14:10
Международный конкурс музыки Рахманинова
24-05-2016, 12:41
Были объявлены даты проведения Санкт-Петербургского культурного форума
26-10-2015, 17:54
Поезда с участниками форума в Ярославле отправились из Москвы 25 октября 2015 года
27-08-2015, 09:08
На днях в культурной столице назвали победителей десятого Международного конкурса молодых оперных певцов Е. Образцовой

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
141
10-10-2017, 10:19
Потерял двигатель
0
172
9-10-2017, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
196
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
0
210
7-10-2017, 16:12
Без участия дьявола не обошлось
Наверх