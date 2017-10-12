Эдуард Успенский станет участником VI СПбМКФ

Почетным гостем VI Санкт-Петербургского международного культурного форума станет Эдуард Успенский - известный детский писатель, автор книг «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Следствие ведут колобки» и многих других. Он примет участие в работе Круглого стола по детской литературе «От Чуковского - до Чукфеста. Сказочный мир и современное фэнтези. Права детских авторов в России и за рубежом». Мероприятие состоится 18 ноября 2017 года в петербургском Доме писателей.

Круглый стол будет посвящен 100-летию со дня опубликования первой стихотворной сказки Корнея Чуковского «Крокодил», а также 135-летию со дня рождения Корнея Чуковского - патриарха современной детской российской литературы.

Эдуард Успенский был лично знаком с выдающимся литератором и стоял у истоков первого Московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского. Фестиваль был инициирован Союзом писателей Москвы и Гослитмузеем (отделом Дом-музей Корнея Чуковского в Переделкине) в 2007 году. Когда родилась идея создания фестиваля, Успенский жил неподалеку от мемориального дома-музея Корнея Чуковского и часто наведывался туда по делам и зову души. Узнав о том, что учреждается Фестиваль и Премия Чуковского, Эдуард Николаевич написал письмо в адрес мэра Москвы с просьбой о поддержке, что позволило фестивалю состояться и успешно проходить в Москве уже более 10 лет.

В рамках круглого стола будет представлен отчет о деятельности Московского фестиваля детской литературы имени Корнея Чуковского и презентация нового проекта - Санкт-Петербургского «Чукфеста». Его инициаторами выступают Фонд Возрождения Народной Культуры и Фонд поддержки творчества Разножанровых Детских Авторов «РАДА».

Эдуард Успенский передаст эстафету Питерскому «Чукфесту» от Московского. Он считает этот проект необходимым городу, где Корней Чуковский родился и начал свою творческую деятельность.

«Знаете, всё же в Петербурге началось. Поэтому - очень верно, что «Чукфест» будет проходить на родине Корнея Ивановича. Главный праздник Чуковского - в Петербурге, а филиал - в Москве. Я с вами, друзья, и готов выступать и быть в Жюри обоих фестивалей, - говорит Эдуард Успенский, - Корней Чуковский – это, безусловно, радость и заслуга всей России. У каждого человека в сердце отзывается что-то на имя Чуковского. Я, как представитель детского клана писателей, преклоняюсь перед ним».