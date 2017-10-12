Проект «Мода в Музее» - Примеряя прошлое

14 октября 2017 в Музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова пройдет программа «Примеряя прошлое» – пятая встреча в рамках проекта «Мода в Музее». В этот день петербургские модницы смогут облачиться в осенние наряды XIX века, примерить русское манто, шляпку, перчатки. Комментарии к модным аксессуарам даст Софья Тютелева, а петербургский историк моды Мария Яковлева в своей лекции расскажет о мужской моде XIX века.

Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова продолжает проект «Мода в Музее», посвященный не просто искусству, а искусству жить. 14 октября знатоки расскажут, что такое верх изящества и благопристойности в модном костюме и проведут День примерок.

С 14.00 до 16.00 специалист по моде Софья Тютелева разъяснит всем желающим, как и в каких случаях следовало носить те или иные вещи, а также поработает ассистентом в примерке модных аксессуаров. Все желающие смогут облачиться в манто, примерить шляпки на выбор, подобрать к ним другие элементы стиля – точные копии вещей 1880-1890-х годов. Параллельно можно будет запечатлеть новый (старый) наряд в интерьерах музея на фотосессии с искусствоведом, фотографом Софьей Разумовской.

В 16.00 Мария Яковлева представит лекцию «От консерватизма к богемному шику: мужская мода второй половины XIX века».

Аристократы, буржуа, промышленники, ученые, люди искусства – все они герои мужской моды XIX века. Что носить, где и когда – золотые правила мужского гардероба. В лекции будут затронуты разные вопросы: действительно ли мужская мода XIX века была столь консервативной и однообразной, чем отличатся английский и русский стили в мужском костюме, формирование дресс-кода и конечно, что было принято в художественной среде Санкт-Петербурга? О том, каким в действительности был русский стиль, узнаем на примере знаменитых петербуржцев и, конечно, Н. А. Римского-Корсакова.

Куратор проекта – Лидия Адэр, старший научный сотрудник Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова

Анонс:

8 ноября, среда. Русская чайная церемония: желтый, черный и зеленый чай в XIX веке –

18 ноября, суббота. Семейные традиции и этикет конца XIX века

Справки по телефону: (812)7133208

Электронный адрес: rimkornik@mail.ru

Запись на фотосессию обязательна! www.rkorsakov.ru

Количество мест ограничено! Участие в фотосессии бесплатное (при покупке билета на программу «Мода в Музее»)

Входной билет на мероприятие – 400 рублей

На все мероприятия одного дня действует единый билет