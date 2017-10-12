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» » Спектакль «Бешеные деньги» на «Липецких театральных встречах».

Спектакль «Бешеные деньги» на «Липецких театральных встречах».

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61
Автор: TuzBrianceva
0
Фото:
ТЮЗ
Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А, Брянцева едет в Липецк со спектаклем «Бешеные деньги» !

С 10 по 17 октября 2017 года на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого пройдёт 33-й Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи». В рамках фестиваля 14 октября Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева представит спектакль «Бешеные деньги» – постановку нар. арт. России Александра Кузина по одноимённой пьесе Александра Островского.
Тема фестиваля этого года – «Классика +». Название задаёт направление – от безусловной классики до современной её трактовки и современной драматургии. На липецкой сцене выступят коллективы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимира, Тамбова, а также иностранные коллективы из Германии, Сербии и республики Беларусь.
Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» уже более 30-ти лет объединяет артистов и режиссеров, писателей и критиков, ученых-театроведов, искусствоведов и филологов. Общение проходит в форме научно-практических конференций. Исследовательская работа, которая включает в себя спектакли, доклады и дискуссии, ведётся в рамках предварительно заявленной тематики.
В состав экспертного жюри фестиваля в этом году вошли Карине Ходикян (Армения), Анджелина Рошка (Республика Молдова), Александр Вислов (Россия, Москва) и Ольга Сенаторова (Россия, Москва). Председатель жюри – Нина Мазур (Германия).
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