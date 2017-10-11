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» » Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»

Выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»

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33
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
fabergemuseum.ru
В Музее Фаберже откроется выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса»

25 ноября 2017 года в Музее Фаберже откроется для посетителей выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» и станет достойным продолжением успешных проектов Фонда «Связь Времен», в рамках которых состоялись показы работ Фриды Кало и Сальвадора Дали

Впервые в России будет демонстрироваться уникальная коллекция живописи ведущих художников Парижской школы первой трети ХХ века, собранная их современником и покровителем Йонасом Неттером.

На выставке будут представлены самые громкие имена и показаны главные жемчужины из коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других известных мастеров.
Источник: Музей Фаберже
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