25 ноября 2017 года в Музее Фаберже откроется для посетителей выставка «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса» и станет достойным продолжением успешных проектов Фонда «Связь Времен», в рамках которых состоялись показы работ Фриды Кало и Сальвадора Дали

Впервые в России будет демонстрироваться уникальная коллекция живописи ведущих художников Парижской школы первой трети ХХ века, собранная их современником и покровителем Йонасом Неттером.

На выставке будут представлены самые громкие имена и показаны главные жемчужины из коллекции Неттера: живопись Амедео Модильяни, Хаима Сутина, Мориса Утрилло, а также работы Моисея Кислинга, Мориса Вламинка, Андре Дерена, Сюзанны Валадон и других известных мастеров.