Российское кино - взгляд профессионалов

Сегодня, 10 октября 2017 года, в пресс-центре ТАСС Москва состоялась пресс-конференция, посвященная работе секции «Кино» в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В пресс-конференции приняли участие: Александр Журавский, статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ; Фёдор Бондарчук, режиссер, продюсер и руководитель секции «Кино»; Юлиана Слащева, председатель правления «Союзмультфильма»; Андрей Плахов, кинокритик, почетный президент ФИПРЕССИ; Елена Лапина, продюсер, консультант секции «Кино»; Константин Шавловский, кинокритик, заместитель руководителя секции «Кино».

В рамках встречи с журналистами была анонсирована программа секции «Кино», названы ключевые мероприятия – кинопремьеры, творческие встречи и презентации, профессиональные дискуссии и круглые столы. Определены основные темы работы секции в этом году.

«Секция «Кино» традиционно является одной из наиболее представительных на Форуме. В этом году у нас особенно интересная программа, - отметил статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Александр Журавский, открывая пресс-конференцию. - Отдельное направление будет посвящено технологиям дополненной и виртуальной реальности: они наполняют сегодняшний кинематограф новыми возможностями, фантастическими видами, замечательными визуальными эффектами. Один из особо ожидаемых участников Форума - Морин Фан, глава студии Baobab».

Российское кино в мировом контексте: коллоквиум ФИПРЕССИ

Работа секции начнется за несколько дней до официальных дат Форума: с 13 по 15 ноября 2017 года на киностудии «Ленфильм» пройдет первый коллоквиум ФИПРЕССИ, посвященный российскому кинематографу. Соглашение о проведении этого мероприятия было подписано с генеральным секретарем Международной федерации кинопрессы Клаусом Эдером на прошлом Форуме – это еще одно подтверждение важности площадки культурного форума для всей киноиндустрии. Для участия в коллоквиуме в Санкт-Петербурге приедут кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, отборщики важнейших мировых кинофестивалей. В числе ключевых спикеров мероприятия - куратор Международных фестивалей в Палм Спрингс, Чикаго и Дубаи и кинокритик Variety, The Village Voice, CinemaScope Алисса Симон; консультант Музея современного искусства MOMA (Нью-Йорк, США) и автор Film Comment, Sight & Sound, New York Times Годфри Чешир; руководитель фестиваля «Панорама европейского кино» Нинос Микелидес и многие другие. Для гостей коллоквиума будут организованы показы лучших российских фильмов, снятых за последние два года, а также организованы индивидуальные интервью с авторами этих картин. Один из самых ожидаемых показов – мировая премьера фильма «Лёд» (продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко), выход в прокат которого запланирован лишь на февраль 2018 года. Финальное мероприятие коллоквиума – круглый стол на тему актуального состояния российского кинематографа.

По словам кинокритика Андрея Плахова, коллоквиум может стать первым шагом к систематическому знакомству международной критики с российским кино.

Российская анимация: прошлое и будущее

Специальный акцент в работе секции в этом году сделан на анимации: в рамках Форума пройдет круглый стол «Анимационная индустрия в России: пути развития и международная кооперация», на котором ведущие российские и зарубежные представители индустрии обсудят системные вопросы развития анимационного кино, формы государственной поддержки и саморегулирования отрасли, международного сотрудничества в сфере копродукции и технологического развития. На втором круглом столе «Герои мультфильмов: можно ли придумать вечно молодой образ?» речь пойдет о том, как анимация в XXI веке нашла героев, которых полюбили зрители.

К столетию Фёдора Хитрука – исключительного режиссера, яркого представителя эстетического поворота в советской мультипликации и ровесника Октября – приурочена выставка «Век Фёдора Хитрука» в галерее KGallery. На выставке будут представлены редчайшие графические работы, эскизы, раскадровки из собрания Государственного центрального музея кино и личных коллекций. Зрители увидят и то, как творчество Хитрука живет сегодня. Гостями Форума станут ученики мастера: режиссеры анимационного кино Юрий Норштейн, Александр Петров, Иван Максимов и Михаил Алдашин.

«Впервые анимационная индустрия будет столь масштабно представлена в секции «Кино» на Форуме. Мы хотим привлечь больше внимания к развитию анимационной отрасли в целом, - рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, - В последние годы анимация находится в тренде, становится одним из самых востребованных аудиовизуальных контентов. За 10 лет российские компании сделали очень большой прорыв не только на российском, но и международном рынках. Нас уже везде называют той самой «мягкой силой», которая влияет на умы детей по всему миру».

Революция кино: VR и безочковые кинотеатры

Одним из центральных событий секции в этом году станет презентация дорожной карты развития российской киноиндустрии и аудиовизуальной сферы до 2025 года, в которой будут определены стратегические приоритеты развития отрасли. Работа над этим документом впервые в истории отечественной киноиндустрии объединила профессионалов из всех секторов: представителей киностудий, специалистов в сфере кинопроизводства, дистрибьюторов, операторов кинотеатральных сетей, инвесторов и т.д.

Технологиям настоящего и будущего будут посвящены два круглых стола. В Этнографическом музее пройдёт международный круглый стол «Синтез технологий и культуры: арт-форматы, платформы и новые возможности коммуникации с аудиторией», главным спикером которого станет Морин Фан - глава студии Baobab, одной из мощнейших компаний по производству VR в мире, которая поднимает и искусство, и технологию виртуальной реальности на новый уровень. В рамках Интеллектуального марафона в Государственном Эрмитаже пройдет дискуссия на тему «Внедрение в пространство музея новых виртуальных программ. Специфика VR – технологий» и представление фильмов российских режиссеров в области VR-художественного, документального, анимационного кино. На Форуме также будет работать отдельная VR-зона: она представит программу из лучших сферических VR-фильмов, отмеченных российскими и международными наградами.

Один из ключевых гостей секции «Кино» – Ричард Тейлор – человек, благодаря которому будущее кино наступило: создатель спецэффектов легендарных фильмов Star Trek и Tron, культовых компьютерных игр Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth и Command&Conquer3: Tiberium Wars, мультимедиа шоу для концертов Led Zeppelin; член правления Международного общества спецэффектов. Ричард Тейлор представит на Форуме Stadeon, радикально новый формат, позволяющий полностью погрузиться в виртуальную реальность без очков, благодаря огромному цилиндрическему LED-дисплею.

Революция в кино: 100 лет спустя

Важным событием секции также станет презентация обновленной версии журнала «Искусство кино», считающего старейшим изданием о кинематографе в России. В 2017 году главным редактором журнала стал кинокритик Антон Долин. На Форуме он публично представит новую концепцию издания, объединившую функции исследовательского центра и лаборатории кино. В рамках презентации на одной из важнейших площадок Форума – в Манеже – пройдет круглый стол «Кино и революция: 100 лет спустя». Модератор круглого стола – Антон Долин, в числе участников ведущие российские режиссеры и продюсеры, а также Джастин Уоддэлл, глава фонда Kino Klassika, который в 2017 году проводит масштабную кинопрограмму, посвященную революции. Финальным событием программы станет показ фильма «Октябрь» Эйзенштейна в сопровождении Лондонского симфонического оркестра 26 октября.

В рамках Форума состоится мировая премьера фильма «20:17». Картину, отражающую современный взгляд российской молодежи на революцию, зрителям представят её авторы: продюсер Наталья Мокрицкая и режиссеры Арсений Занин, Денис Шабаев и Михаил Архипов.

На Форуме также состоится премьера фильма «Aestetik». Это коллекция мнений заметных представителей скандинавского дизайна, архитектуры и искусства на тему визуальной культуры.

Развитие регионального кино — другой важный фокус внимания секции. В рамках Форума пройдет презентация проекта «Край света», который за последние годы стал одним из лучших региональных кинопроектов. В рамках Форума также будет организован круглый стол «Развитие регионального кино в России» и пройдёт питчинг региональных кинопроектов.

Особое место будет уделено сохранению кинематографического наследия. В кинотеатре «Аврора» пройдет открытие фестиваля «Петербургские тайны Эльдара Рязанова», приуроченного к празднованию 90-летия со дня рождения легендарного режиссера: состоятся специальный показ фильма «Андерсен. Жизнь без любви» и выставка плакатов к фильмам Эльдара Рязанова.

«В этом году у секции появилось несколько стратегических партнеров – это Школа кино и телевидения «Индустрия», ФИПРЕССИ и киностудия «Союзмультфильм», - подвел предварительные итоги руководитель секции «Кино» Фёдор Бондарчук, - Кино как находилось, так и находится в постоянном фокусе общественного внимания. Обсуждения яркие, разнообразные, резкие, положительные. Всё бурлит, привлекает внимание, что мне кажется интересным».