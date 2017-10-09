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Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
culturalforum.ru
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»

Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года.

В рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоится целый ряд мероприятий, темой которых является инклюзия как комплекс методов создания доступной культурной среды для людей с ограниченными возможностями.  Ряд из этих мероприятий инициированы Фондом «Искусство, наука и спорт».

Так, в рамках Деловой площадки Культурного форума в Российском этнографическом музее состоится дискуссия «Окно в культуру: роль информации в развитии инклюзивной среды». Участники дискуссии обсудят актуальные вопросы, среди которых: применение системы тифлокомментирования и субтитров в кино и театрах; проведение тренингов по работе с людьми с особенностями для сотрудников театров; организация инклюзивных творческих мастерских и многие другие.

Запланировано участие представителей Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в мероприятии на центральной площадке Форума в Главном штабе Эрмитажа: «Заседание Рабочей группы по вопросам создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов».
Источник: Санкт-Петербургский международный культурный форум
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