Волонтеры вылетели в Сочи

Ребята будут заняты по множеству направлений на фестивале. Рассказывает Анна Безрукова, руководитель делегации волонтеров Санкт-Петербурга: «Более 30 позиций будут закрывать наши ребята. Это и сопровождение делегаций: встреча, трансфер, заселение, и аккредитация, охрана, обеспечение безопасности, группа быстрого реагирования, и сопровождение концертных программ, открытия и закрытия фестиваля, сопровождение спикеров и площадок. Конечно, каждый надеется, что будет немного свободного времени, чтобы посетить площадки фестиваля, поработать и поразвлекаться».

Напомним, волонтеры и участники прошли обучение по функциональным направлениям, тренинги по коммуникациям и работе в команде, решению конфликтных ситуаций. Многие волонтеры имеют за плечами опыт работы на крупных мероприятиях, в том числе на Кубке Конфедераций в Петербурге и на олимпийских играх, некоторые недавно вернулись с соревнований в Рио. Причем не только молодежь заинтересована быть добровольцами, на фестиваль в Сочи из Петербурга отправляются и 11 серебряных волонтеров, самому старшему из них сейчас 75 лет.

13 октября вслед за волонтерами в Сочи вылетят участники. На фестиваль из Северной столицы отправится делегация из 620 петербуржцев: 500 участников и 120 волонтеров.

А уже 14 октября в Петербурге приземлится рейс с иностранной делегацией в рамках региональной программы ВФМС. Участники фестиваля из 81 страны поучаствуют в форсайт-сессиях в вузах Северной столицы, пообщаются с петербургскими студентами, а также посетят Эрмитаж, Царское село и стадион «Санкт-Петербург». 17 октября иностранная делегация улетит в Сочи.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября. Это масштабное международное событие знаменует 60-летие мирового фестивального движения и соберет более 20 000 участников из 150 стран. На фестиваль приедут 200 общественных послов, а помогать в организации будут 5000 волонтеров.