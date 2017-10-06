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VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
culturalforum.ru
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум объявляет о начале регистрации на общественный поток

С 16 по 18 ноября пройдет VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. Общественный поток — одно из направлений работы Форума, в рамках которого любой зарегистрировавшийся участник может посещать премьеры, кинопоказы, спектакли, концерты, выставки, а также лекции и мастер-классы от практиков и теоретиков искусства. При наличии электронного билета вход на эти мероприятия — бесплатный.

С каждым годом Форум растет, представляя все больше уникальных культурных событий публике: в 2017 году это совместное выступление пианиста Бориса Березовского и скрипачки Акико Суванаи; музыкальные программы в исполнении японских барабанщиков, гитаристов, ансамбля цугару-сямисэн и вадайко «Дандан»; представление-перформанс японского Театра Сузуки в Тоге; фестиваль китайской оперы «История любви». В рамках фестивальной программы Форума будут представлены театральные премьеры, в том числе премьера постановки Эймунтаса Някрошюса «Дзяды» и спектакль «Крокодил» режиссера Валерия Фокина в исполнении Венгерского Национального театра, а также спектакль Льва Додина «Страх. Любовь. Отчаяние» по пьесам Б. Брехта в Академическом Малом драматическом театре — Театре Европы. Поклонников кино ждет премьерный показ фильма «20:17», посвященный столетию Октябрьской революции.

Особое место в общедоступной программе Форума займет образовательный блок мероприятий: открытый лекторий «Культура 2.0» на Деловой площадке в Российском этнографическом музее, лекции по искусству в мультимедиа центре Русского музея и лектории Михайловского замка, экскурсии от проекта «Открытый город», презентации книг и встречи со знаменитыми зарубежными писателями Бернаром Вербером, Холли Вебб, Янушем Леоном Вишневским и мн. др.

Зарегистрироваться на мероприятия общественного потока можно начиная с 5 октября по 18 ноября 2017 года, заполнив специальную форму на сайте culturalforum.ru. После этого на указанный вами почтовый адрес придет письмо, содержащее логин и пароль для входа в личный кабинет. Здесь можно выбрать одно или несколько мероприятий и получить именной электронный билет. 
Источник: Санкт-Петербургский международный культурный форум
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