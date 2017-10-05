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Театр жителей «Культурного Петербурга»v

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Mayaksbor.ru
Bileter.ru и театр им. Ленсовета приглашают в театр жителей «Культурного Петербурга»

6 и 7 октября Bileter(ДТЗК) и Театр им. Ленсовета продадут билеты на осенние спектакли по специальным ценам в рамках театральной акции «Культурный Петербург».

Петербург каждый день подтверждает звание культурной столицы России. Специально для жителей «Культурного Петербурга» ведущий билетный оператор Санкт-Петербурга Bileter(ДТЗК) и театр им. Ленсовета приготовили театральную акцию, которая позволит посетить спектакли, на которые давно хотелось сходить, и при этом существенно сэкономить.

6 и 7 октября вводятся специальные цены на билеты, действительные на целый ряд спектаклей, которые пройдут в Театре им. Ленсовета октябре, ноябре и декабре. Среди спектаклей, участвующих в акции, последние премьеры, вышедшие на знаменитой сцене: «Комната Шекспира» и «Дядя Ваня».

Информацию о спектаклях, участвующих в акциях, а также условия акций можно уточнить в театральных кассах ДТЗК, по телефону колл-центра ДТЗК 380-80-50 и на сайте www.bileter.ru.

Адреса театральных касс ДТЗК: http://www.bileter.ru/theatrcash.html
Источник: Bileter(ДТЗК)
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