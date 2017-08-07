Начало съемок фильма "Майор Гром"

Представитель компании “Bubble Comics” рассказал Piter.TV о съемках первого полнометражного фильма “Майор Гром”.

По словам Романа Коткова, съемки должны были начаться летом, но из-за затянувшегося подготовительного периода график немного сместился.

“Подготовительный период занял немного больше времени, чем мы планировали. Мы хотим максимально добиться качества, чтобы фильм получился по-настоящему крутым, классным, эпичным. Поэтому лучше чуть-чуть переработать и сделать на раннем этапе больше” - рассказывает главный редактор Bubble Comics.

Стало известно, что первый фильм будет точно сниматься в России. Все остальное сейчас обсуждается. Создателям хочется попробовать выйти на западный рынок.

“Во-первых, это интересно. Во-вторых, прибыльно. Мы считаем, что наш проект - международного качества. Это было заметно и по короткометражке. Возможно участие иностранных актеров” - добавил Роман Коротков.

Студия уже некоторое время общается с представительствами других издательств: французских, итальянских, американских. В частности, с представителями компании Dark Horse, которые издают классные комиксы. Пока что утверждать какие-то связи слишком рано, но сотрудничество с иностранными компаниями возможно.

Напомним, что ранее создатели анонсировали начало съемок на лето 2017 года. Первый полнометражный фильм по русским комиксам получил название “Майор Гром: Чумной доктор” и будет основываться на истории первого тома.