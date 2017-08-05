Трехглазый клыкастый бык был обнаружен питерскими археологами в Хакасии

Редкая находка была сделана питерскими археологами в Хакасии. Исключительным артефактом стала «картина» бронзовой эпохи, на которой изображено трехглазое животное подобное быку с гигантскими клыками.

Доисторический портрет был найден усилиями Саянской экспедиции организованной Институтом истории маткультуры.

Божественное изображение было найдено в Итколь II. В этой области проходит исследование сразу двух курганов.

По словам руководителя экспедиции А. Полякова, само изображение на камне великолепно сохранилось, что позволяет говорить о высокой четкости рисунка. Это, в свою очередь, позволяет без проблем прочитать всю информацию относительно артефакта. Такие картины редко сохраняются, что еще раз доказывает успешность находки. Безусловно, это идеальный музейный экспонат.

Относительно изображенного на камне существа, пока что нет никакой конкретики, так как ученые устанавливают детали верований людей окуневской культуры. На данный момент удалось установить, что в божественный пантеон того времени включал птиц, лесных животных и каких-то существ подобных на человека.