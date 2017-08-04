Архив семьи Романовых передан в ГМЗ «Царское село»

В Ратной палате прошла торжественная церемония передачи семейного архива Романовых ГМЗ «Царское село». Сама ценность приобретения определяется значительным объемом коллекционных документов за период 1960 - 1928 г. Коллекция предполагает более двух сотен документов среди которых письма, изображения, телеграммы, фотоизображения императорской семьи.

Получение архива стало доступным за счет финансирования «Сбербанка». Для этого финансовым учреждением было выделено свыше 5.3 млн. руб. в том числе и на выкуп некоторой части документов из частной лондонской коллекции.

Следует отметить рост доходов музея за последние 5 лет на сто двадцать пять процентов, что стало доступным за счет гибкой политики ориентированной на посетителей.

При этом не последовало разглашения имени коллекционеров, у которых был выкуплен архив. Существуют предположения, что информация имеет частный характер в связи с тем, что это прямые потомки княгини.

Ранее материалы нигде не были опубликованы. В ближайшем будущем все материалы будут находиться в процессе исследований, так как по словам музейщиков расшифровка необходима даже материалам, написанным на русском языке.