VI Международная выставка каллиграфии

Выставка пройдет с 1 по 10 сентября 2017 г. в Москве на территории парка «Сокольники». Она обещает стать одним из самых крупных и разносторонних мероприятий в Европе, посвященных каллиграфии.

Своё видение жизни представят 150 каллиграфов из более чем 60 стран мира, что станет новым рекордом по масштабу и охвату. На сегодняшний день для участия в выставке уже прислано более 350 каллиграфических работ.

Каждый из Мастеров, принимающих участие в выставке, работает в своей уникальной, неповторимой манере письма. Впервые на выставке будут представлены такие актуальные современные направления, как леттеринг и каллиграффити в исполнении как начинающих, так и опытных мастеров из России и других стран. Арабская, японская, китайская и татарская каллиграфия, секреты работы с историческими шрифтами, унциальное и готическое письмо. Это далеко не полный перечень тем, с которыми можно будет познакомиться на Выставке.

В VI Международной выставке каллиграфии примут участие как постоянные уже знакомые авторы проектов, так и новые, ещё не известные российскому зрителю. Среди них официальный каллиграф Её Величества Королевы Елизаветы II и непревзойдённый мастер геральдики и иллюминирования - Тимоти Ноуд.

Ещё одним именитым гостем из Великобритании станет Дональд Джексон, всемирно известный мастер каллиграфии и иллюминирования, историк и популяризатор искусства красивого письма, который расскажет о своём проекте «Библия Св. Иоанна» - рукописной библии, которая создавалась на протяжении 11 лет. В рамках выставки, как и в предыдущие годы, пройдет множество мастер-классов. Одним из самых интересных станет занятие Марины Ханковой. Мастер представит свою «Русскую азбуку в рисунках», расскажет о работе и проведёт урок каллиграфии для детей.

Значительное внимание на выставке будет уделено проблеме обучения письму в школах, его истории и сегодняшнему состоянию. Сейчас дети начинают печатать на компьютере гораздо раньше, чем писать. Почерк людей заметно ухудшился за последние 20 лет. Ситуацию может исправить только введение в школах уроков каллиграфии или чистописания. Так, свою программу внедрения чистописания в школы представит врач-эксперт высшей категории, каллиграф-монограммист, писатель и общественный деятель из Ярославля Юрий Иванович Аруцев.

Давно доказано, что каллиграфия несёт не только эстетическую функцию, но и плодотворно влияет на развитие некоторых частей мозга. Искусство красивого письма помогает в развитии мелкой моторики, оптического контроля, внимания, аккуратности, усидчивости. Оно способствует сосредоточению, улучшению кратковременной и образной памяти. Каллиграфия дисциплинирует и, одновременно, развивает творчество. В процессе письма активируются уникальные нервные связи.

Именно об этом огромном и неоспоримом влиянии каллиграфии на развитие мозга человека расскажет Сергей Вячеславович Савельев. В рамках лекции «Каллиграфия и мозг» популярный ученый, специалист по морфологии и эволюции мозга с 30-летним стажем объяснит, как приобретение человечеством объективных способов передачи знаний и навыков стало инструментом эволюции. Сергей Вячеславович подробно опишет значение письменной речи и её графического оформления для мозга. Расскажет о необходимости развития чистописания и каллиграфических навыков у детей как одном из ключевых педагогических приёмов дифференцировки специализированных центров головного мозга.

Пожалуй, все согласятся с тем, что основа любой культуры – это письмо, способное передавать сущностью жизненного опыта поколений. Проведение Международной выставки каллиграфии позволяет увидеть уникальные работы выдающихся каллиграфов современности и благодаря их творчеству понять национально-культурные особенности народов. Миссия выставки – объединить представителей разных поколений, взглядов, культур и верований во имя красоты и гуманизма.

О выставке:

Международная выставка каллиграфии – флагманский проект Современного музея каллиграфии, направленный на привлечение как профессионалов, так и общественности к искусству красивого письма. Выставка является крупнейшим в России выставочным проектом, посвященным искусству каллиграфии.