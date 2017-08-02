Сергей Шнуров призвал россиян читать книги

Известный музыкант и шоумен Сергей Шнуров считает отсутствие тяги к чтению одной из причин отупения россиян. Сам лидер группы "Ленинград" при этом много читает и предпочитает электронным книгам настоящие. На одной из последних пресс-конференций Шнур признался, что россияне, увы, слишком много смотрят YouTube, и слишком мало читают. От этого страдает живая "разговорная" русская речь, а в стране появляются ненормальные законы.

Сейчас законы ужесточаются. И даже YouTube прислал мне письмо, что с разговорным русским языком нужно быть аккуратнее. И все потому, что книги сейчас никто не читает, а YouTube все смотрят. Лично я - читаю. Читаю бумажные книжки, к электронным я как-то не привык. Поэтому вынужден брать большой рюкзак в дорогу, а не маленький - книги занимают в нем довольно много места, - заявил Сергей Шнуров.

В итоге музыкант призвал россиян больше читать и меньше смотреть видосики на YouTube.