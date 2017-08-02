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Юбилейный вечер Эдиты Пьехи прошел на сцене БКЗ «Октябрьский»

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Эдита Пьеха отметила 60-летие творческой деятельности

Овации стоя и исключительное уважение сопровождали выход Эдиты Станиславовны на сцену БКЗ «Октябрьский». Как только поднялся занавес, зрителей ослепило белоснежное платье артистки. Исполнительница решила начать собственный бенефис со слов признательности своим слушателям. Свою благодарность Пьеха решила выразить через песню «Я пою для Вас». В конце композиции у сцены выстроилась толпа поклонников, готовых вручить исполнительнице цветы.
Поздравить королеву питерской эстрады пожелали высшие государственные чины в лице президента В. Путина, председателя правительства Д. Медведева и спикера Совета Федерации В. Матвиенко.
Для личного поздравления исполнительницы с юбилеем концерт посетил губернатор С-Петербурга Г. Полтавченко. Представитель власти считает, что Эдита Станиславовна сумела организовать прекрасную традицию – ознаменовывать собственные юбилеи на сцене с почитателями своего творчества и поклонниками.
В программу были включены самые известные песни певицы из ее репертуара различных лет. Присоединились к поздравлениям ее близкие и друзья, среди которых звезды эстрады первой величины И. Броневицкая, С. Крючкова и иные.
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